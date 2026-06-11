Trump amenaza a Irán con ocupar la isla de Jarg y controlar su sector petrolero

Continúan los mensajes amenazadores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán. Esta vez, el líder de la Casa Blanca ha asegurado a que quiere tomar el control de la isla de Jarg, que alberga la mayor terminal para la exportación de crudo en Irán, y asumir el control absoluto de los mercados de petróleo y gas del país.

Esta nueva advertencia la ha transmitido a través de un mensaje en su cuenta en Truth Social, donde ha vaticinado que "EE.UU. golpeará con mucha dureza esta noche", y que "en un futuro no muy lejano, tomarán la isla de Jarg, además de otras infraestructuras petroleras": "Haremos como en Venezuela, que está funcionando de forma brillante tanto para ellos como para Estados Unidos", ha aclarado.

En una entrevista con Fox News, el mandatario ha reiterado sus deseos de hacerse con el control de este territorio: "Mi preferencia siempre ha sido tomar la isla de Jarg, esa sería mi opción preferida. No sé si Estados Unidos tiene el ánimo o la disposición para hacerlo". También ha prometido que esta noche "habrá más bombardeos, más grandes y potentes".

A pesar de esta escalada en su retórica, y de Estados Unidos e Irán continúan intercambiando ataques aéreos por segundo día consecutivo, Trump aclara que sigue manteniendo conversaciones con Irán para alcanzar un acuerdo. Según fuentes iraníes a la agencia Reuters, las conversaciones entre ambos países sobre un acuerdo preliminar de paz se están intensificando.

Teherán ha respondido a estas declaraciones: a través de X, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha señalado las consecuencias de lo que denomina "estrategias erróneas y decisiones impulsivas": "Harán explotar la infraestructura energética y los mercados y crearán un pantano interminable en el que estarás atrapado durante años. Verás un Irán diferente", ha afirmado.

Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había afirmado que el alto el fuego acordado el pasado 8 de abril había quedado prácticamente "sin efecto" debido a los recientes ataques.

Anoche, Irán respondió a los ataques estadounidenses en la República Islámica con bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, además de anunciar el cierre del estrecho de Ormuz. La peor escalada militar entre ambos estados desde el alto el fuego.

¿Qué es la isla de Jarg? Con una superficie de 24 km², esta isla del Golfo Persa maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo crudo de Irán, que es el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Por ende, supone uno de los principales sustentos económicos del país, donde es conocida como la “Isla Prohibida” debido a su difícil acceso y a los estrictos controles militares. Su terminal permite cargar hasta siete millones de barriles al día. Una de las principales ventajas de esta isla es su situación geográfica. Alejada del estrecho de Ormuz, a casi 500km de distancia, está rodeada de aguas profundas que permiten un adecuado atraque de los buques petroleros. Vista satelital de la isla de Kharg, situada en el golfo Pérsico, frente a la costa de Irán Gallo Images / Orbital Horizon / Getty En marzo y abril Estados Unidos atacó este enclave, lo que Trump denominó en su momento como uno de los bombardeos "más poderosos de la historia de Oriente Medio", donde se destruyeron minas navales y búnkeres de misiles, pero se mantuvo la estructura petrolera, aunque Estados Unidos amenazó que ese sería su siguiente paso. Jark, la isla que guarda el 90% del petróleo que exporta Irán y que Trump amenaza tras "aniquilar" sus objetivos militares Diego Álvarez Patilla A pesar de su importancia, la captura de la isla no supondría un impacto económico inmediato para Irán, debido a que las exportaciones de petróleo del país ya se han visto reducidas por la guerra. Según explicaba el excomandante del Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), Joseph Votel, en una entrevista con el medio digital The War Zone, EE.UU. requeriría de 800-1000 soldados para tomar el control de Jarg, aunque mantener esta operación requeriría apoyo logístico continuo, y ponía en duda que esto ofreciese una ventaja táctica significativa.