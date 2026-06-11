El Ibex 35 contiene la respiración ante la reunión del BCE y el brent se estabiliza pendiente de la tensión en Irán

Los inversores tienen este jueves muchos frentes a los que mirar y se nota en la falta de rumbo de los mercados. El aumento de la tensión entre Irán y Estados Unidos, con nuevos ataques protagonizados por Washington sobre Teherán, que alejan cada vez más la posibilidad de una tregua duradera y dificultan la posibilidad de reapertura de Ormuz, no impacta del todo en el petróleo que se mantiene en los niveles de las últimas 48 horas.

Al margen de eso, el gran catalizador de la sesión para las bolsas europeas será la reunión del Banco Central Europeo. Y es que el organismo que preside Christine Lagarde podría subir esta tarde los tipos de interés por primera vez desde 2023 para hacer frente al escenario de aumento de la inflación por los shocks energéticos derivados del conflicto en Oriente Medio y el cierre de Ormuz.

La renta variable europea aguarda en calma al BCE Los índices de renta variable europeos descuentan una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo y cotizan este jueves con subidas moderadas a la espera de confirmar lo que espera el consenso del mercado. Ibex 35 avanza un 0,75 y se sitúa en el entorno de los 12.780 puntos. Dentro del selectivo español, lidera las subidas ACS, que se revaloriza un fuerte 4%. Le sigue ArcelorMittal, con una revalorización del 2,5%. El tercer valor que más sube, al calor de un posible encarecimiento del precio del petróleo en Oriente Próximo es Respol, la petrolera se revaloriza un 2,3%. Al otro lado de la tabla, Indra lidera las caídas y pierde un 1,2%, por detrás, Colonial y Amadeus, que retroceden un 0,7%. Esta tarde se decidirá además si hay cambios en la composición del Ibex. Podría salir Acciona Energía y entrar Técnicas Reunidas, que actualmente cotiza en el mercado continuo. El resto de bolsas del Viejo Continente también cotizan en verde con revalorizaciones similares a las de Ibex. Así Milán suma un 0,7%, Londres y París avanzan un 0,6% mientras que el Dax alemán aguarda al BCE prácticamente plano. El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 cotiza con una revalorización del 0,65% en los 6.050 puntos.

El petróleo no reacciona al nuevo ataque de Estados Unidos a Irán La cotización del crudo parece haberse acostumbrado a los vaivenes geopolíticos en Oriente Medio y apenas reacciona a la nueva oleada de ataques de Washington sobre territorio iraní. De hecho, el crudo cotiza en negativo, aunque con caídas muy leves. Así, el brent, de referencia en Europa, pierde los 93 dólares, con una corrección de medio punto porcentual; el west texas, por su parte también pierde un 0,5% y se coloca en los 89 dólares por barril.