De Lana del Rey a Bunbury: mapa de la avalancha de nuevos discos en 2026

Empieza el 2026, que quizá aún nos suena a futuro, y la industria musical ya carbura para hacernos notar que igual no tanto o igual sí, ya se verá. Normalmente, entre los finales de añada y comienzos de la siguiente, se suele bajar el pistón de lanzamientos pero el mundo ya gira a pleno beat y una nueva avalancha discográfica amenaza con aplastarnos. Por tanto, hete aquí una breve guía de lo que nos va a deparar este curso, centrándonos en artistas de tamaño medio o grande, para ubicarnos, porque, si no, no acabamos...

Los primeros en disparar tres días después de Reyes Magos fueron los londinenses Dry Cleaning, con Secret Love, ampliando su característico post-punk ruidoso en la onda de Sonic Youth con vetas, dicen, de new wave y dream pop bajo la producción de Cate Le Bon. Pero esto no acaba más que empezar, y ya ha salido el LP Sleaford Mods, un vibrante EP de Metrika, incluso alguna potencial perla underground como representa Aeronave Adolescente... pero la vamos directamente con los cabezas de cartel del año.

Porque no vamos olvidar que vuelve Lana del Rey con Stove, título de un disco que no se llamó inicialmente así y previsto para el 2025 pero que acabó postergado por inseguridades de la artista. Se moverá, dicen, en terreno country, un álbum para la nueva vaquera que sucede al introspectivo y orquestal Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd de 2023, un notable listón a superar.

Charli XCX, la Cleopatra de los ojos somnolientos, la heroína del bedroom pop y del hyperpop, la chica de Kamala Harris con aquel Brat, fenómeno viral como pocos en los últimos años en esta fragmentada industria, saca en ciclo Wuthering Heights, asociado a la película homónima de Emerald Fennell. El 13 de febrero. Y colabora John Cale, pues la estrella británica es muy fan de la Velvet, cómo no. La premisa del conjunto es que sea “elegante y brutal”, un enfoque legendario del propio Cale.

El 20 de marzo llegará también The Mountain, el nuevo LP de Gorillaz. Ya saben Damon Albarn y cía. Y la cia en este caso es una cordillera de figurones, además de Sparks que ya les hemos escuchado en el single de adelanto, encontraremos a Johnny Marr, Bizarrap, Trueno, IDLES, Omar Souleyman y las voces de sus otrora viejos colaboradores y todos ellos míticos y fallecidos Tony Allen, Bobby Womack, Mark E. Smith y hasta Dennis Hopper. ¡Toma ya!

U2. 'Ojocuidao' aquí. En mayo de 2025, en Esquire, Bono comentó que estaban en el estudio junto a Brian Eno. E incluso hablaba de planes de gira. “Simplemente, me gusta tocar en vivo”, decía. Y también otra frase épica para hacernos temer lo mejor (o lo peor): “Sigo creyendo que podemos crear una banda sonora para quienes quieren conquistar el mundo". ¿Se la pinchará Trump? En cualquier caso, sin tener fechas claras, puede caer nuevo trabajo de estudio de los irlandeses este curso tras casi una década sin.

Otro de los lanzamientos más esperados del año es el tercer disco de Olivia Rodrigo. Aunque no hay fecha asignada ni realmente confirmación oficial, ella misma en redes sociales y en sus conciertos ha dejado más que caer que este 2026 vendrá con un nuevo pan musical bajo el brazo. Otras superestrellas de las que se cree casi seguro que van a sacar música este 2026 son Harry Styles (ya confirmado, en marzo) y Madonna, según adelantó Rolling Stone. Ah, y Bruno Mars vuelve con su primer álbum en 10 años, The Romantic, que saldrá el próximo 27 de febrero.

Y ya más en retahíla, otros artistas o grupos de los que hay confirmados nuevos álbumes son Morrissey, Björk, Kim Gordon, Robyn, Danny L. Harle, Joyce Manor, rumores con The Cure, Bill Callahan, Fcukers…