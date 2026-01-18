De Lana del Rey a Bunbury: mapa de la avalancha de nuevos discos en 2026
- Del circuito internacional al español, un repaso para no perderse entre anuncios, rumores y certezas
- Rosalía, Bad Bunny y el consenso total: así ha sonado 2025
Empieza el 2026, que quizá aún nos suena a futuro, y la industria musical ya carbura para hacernos notar que igual no tanto o igual sí, ya se verá. Normalmente, entre los finales de añada y comienzos de la siguiente, se suele bajar el pistón de lanzamientos pero el mundo ya gira a pleno beat y una nueva avalancha discográfica amenaza con aplastarnos. Por tanto, hete aquí una breve guía de lo que nos va a deparar este curso, centrándonos en artistas de tamaño medio o grande, para ubicarnos, porque, si no, no acabamos...
Los primeros en disparar tres días después de Reyes Magos fueron los londinenses Dry Cleaning, con Secret Love, ampliando su característico post-punk ruidoso en la onda de Sonic Youth con vetas, dicen, de new wave y dream pop bajo la producción de Cate Le Bon. Pero esto no acaba más que empezar, y ya ha salido el LP Sleaford Mods, un vibrante EP de Metrika, incluso alguna potencial perla underground como representa Aeronave Adolescente... pero la vamos directamente con los cabezas de cartel del año.
Porque no vamos olvidar que vuelve Lana del Rey con Stove, título de un disco que no se llamó inicialmente así y previsto para el 2025 pero que acabó postergado por inseguridades de la artista. Se moverá, dicen, en terreno country, un álbum para la nueva vaquera que sucede al introspectivo y orquestal Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd de 2023, un notable listón a superar.
Charli XCX, la Cleopatra de los ojos somnolientos, la heroína del bedroom pop y del hyperpop, la chica de Kamala Harris con aquel Brat, fenómeno viral como pocos en los últimos años en esta fragmentada industria, saca en ciclo Wuthering Heights, asociado a la película homónima de Emerald Fennell. El 13 de febrero. Y colabora John Cale, pues la estrella británica es muy fan de la Velvet, cómo no. La premisa del conjunto es que sea “elegante y brutal”, un enfoque legendario del propio Cale.
El 20 de marzo llegará también The Mountain, el nuevo LP de Gorillaz. Ya saben Damon Albarn y cía. Y la cia en este caso es una cordillera de figurones, además de Sparks que ya les hemos escuchado en el single de adelanto, encontraremos a Johnny Marr, Bizarrap, Trueno, IDLES, Omar Souleyman y las voces de sus otrora viejos colaboradores y todos ellos míticos y fallecidos Tony Allen, Bobby Womack, Mark E. Smith y hasta Dennis Hopper. ¡Toma ya!
U2. 'Ojocuidao' aquí. En mayo de 2025, en Esquire, Bono comentó que estaban en el estudio junto a Brian Eno. E incluso hablaba de planes de gira. “Simplemente, me gusta tocar en vivo”, decía. Y también otra frase épica para hacernos temer lo mejor (o lo peor): “Sigo creyendo que podemos crear una banda sonora para quienes quieren conquistar el mundo". ¿Se la pinchará Trump? En cualquier caso, sin tener fechas claras, puede caer nuevo trabajo de estudio de los irlandeses este curso tras casi una década sin.
Otro de los lanzamientos más esperados del año es el tercer disco de Olivia Rodrigo. Aunque no hay fecha asignada ni realmente confirmación oficial, ella misma en redes sociales y en sus conciertos ha dejado más que caer que este 2026 vendrá con un nuevo pan musical bajo el brazo. Otras superestrellas de las que se cree casi seguro que van a sacar música este 2026 son Harry Styles (ya confirmado, en marzo) y Madonna, según adelantó Rolling Stone. Ah, y Bruno Mars vuelve con su primer álbum en 10 años, The Romantic, que saldrá el próximo 27 de febrero.
Y ya más en retahíla, otros artistas o grupos de los que hay confirmados nuevos álbumes son Morrissey, Björk, Kim Gordon, Robyn, Danny L. Harle, Joyce Manor, rumores con The Cure, Bill Callahan, Fcukers…
En español
En nuestro idioma, una vez pasado el huracán Rosalía, que con su Lux nos cegó quizá de más, aunque tiene gira mundial para este 2026 por lo que su fiesta no acaba aquí... y sin saber aún exactamente qué y cuándo moverá ficha C. Tangana, el otro coloso de nuestra tierra plena de Miguelitos de la Roda, que eso sí actuará con Agorazein en cuatro conciertos en el Movistar Arena.
Otra incógnita es qué saldrá la de la reunión de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, más allá de que ya tienen una nueva canción:Todos estamos bailando la misma canción, que pudimos escuchar esta última Nochevieja en TVE en primicia. Además de la gira anunciada, veremos si presentan aún más canciones e incluso un nuevo álbum. De momento, hermetismo (e ilusión en su afición). La que ya anunciado nuevo LP, eso sí, es Leire Martínez, su anterior vocalista. Su debut en solitario, de hecho. El 20 de febrero. Y se titula Historias de aquella niña.
Otro grande que vuelve este curso, y confirmado, es Bunbury. Y con un álbum que será “muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales”, según reveló en una entrevista con EFE en Miami. Recordar que en 2022 teníamos al trovador maño más global anunciando que se retiraba de las tablas por un problema respiratorio crónico sin solución… hasta que la descubrió: el glicol, una sustancia que suele estar en el humo en los escenarios. Respiren tranquilos, entonces.
Además, tenemos a Ana Mena y Bad Gyal publicando sus esperados nuevos largos. En el caso de la primera, aunque sin fecha definida, se espera que lance la continuación de su exitoso Bellodrama a lo largo de este 2026 en tanto que lleva un año trabajando en el asunto. Aunque ella ya ha avisado: sin prisas. En el caso de Alba Farelo, o sea Bad Gyal, lanzará su segundo disco tras La Joia, de 2024, en una artista que, como curiosidad, tardó casi ocho años en publicar un disco como tal. Las cosas ya no se hacen como antes. O sí...
En clave más alternativa o rock este mismo enero tendremos el retorno de Nacho Vegas con Vidas semipreciosas, veremos qué pasa con Los Planetas, y también con Alcalá Norte que tienen un Movistar Arena cerrado para presentar su disco en febrero de 2027. A buen seguro, eso sí, saldrá el disco de Ángel Stanich, también el tercer LP de Niña Polaca en abril y, en una dimensión 'moderna de la muerte' y con la expectación en el Everest con lo de Ralphie Choo, cuyo nuevo LP está previsto para finales de primavera. ¿Y Leiva? Veremos, que estaba grabando en Argentina a finales del 2025 y todo puede ser.
Y se vienen aún más cositas de Hispanoamérica. El colombiano Juanes, que tiene un Movistar Arena previsto para marzo, después de ocho años sin actuar en Madrid, lanzará próximamente nuevo disco. Jorge Drexler también ha anunciado álbum y conciertos. Por su parte, Julieta Venegas está preparando el lanzamiento de su nuevo álbum Norteña, un proyecto inspirado en sus raíces de la frontera, con sonidos de la música popular mexicana y colaboraciones como Los Tigres del Norte y Juan Gabriel. Y en el campo urbano, aunque es del pasado 25 de diciembre, extendemos a este nuevo curso la onda expansiva del mexicano Peso Pluma con su primo Tito Double P, para seguir renovando la imagen de los corridos.