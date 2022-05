Francisca Cadenas salió de su casa en Hornachos, Badajoz, para despedir a unos amigos que habían pasado la tarde con ella. Le dijo a uno de sus hijos que volvería enseguida para hacerle la cena y se marchó dejando la puerta abierta. Francisca les acompañó hasta el coche, aparcado a escasos cincuenta metros de su casa. Pero no regresó y ya han pasado cinco años.

Se le pierde la pista en un pasadizo estrecho, de este pueblo de 3.600 habitantes, e iluminado de forma tenue. La desaparecida, casada y madre de tres hijos, tenía 59 años cuando desapareció. El pasado fin de semana los vecinos de Hornachos se concentraron para pedir que no se olvide la desaparición de esta mujer. Las últimas tres personas que la vieron esa noche se han ido del pueblo.

Sin noticias de Francisca cinco años después

Un lustro después, sigue sin saberse que le pasó a Francisca Cadenas la noche del 9 de mayo de 2017. Nadie se explica cuál puede ser el paradero de esta vecina. Aquella noche, Francisca salió de su domicilio sobre las 23.00 h para acompañar a unos amigos y a su hija hasta la casa de estos, situada a unos 50 metros de la suya. Antes de salir le dijo a su hijo que la esperase, porque ella volvería enseguida para preparar la cena. Después de eso nadie más ha vuelto a verla.

Su hijo Diego Meneses ha asegurado que no hay nuevas pistas en la investigación y solicita una ampliación en los equipos que llevan el caso: "Todo sigue igual, como el primer día. Están investigando, pero han pasado cinco años y no tienen nada, se tendrá que meter otro equipo. Si no a ver cuánto tiempo vamos a estar así", ha asegurado.