Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Trump afirma que podría haber buenas noticias sobre el fin de la guerra
- Rusia vuelve a atacar Kiev durante la madrugada de este martes
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.441 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Las próximas conversaciones trilaterales entre Rusia y Ucrania se celebrarán en Abu Dabi los días 4 y 5 de febrero
- Rusia afirma que las fuerzas extranjeras en Ucrania serían "objetivos legítimos"
- Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo a Rusia para ayudar a "poner fin a la guerra en Ucrania"
- Von der Leyen llama a aumentar la presión sobre Rusia para lograr su "intención genuina de paz"
Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 2 de febrero
-
1:21
Ataques rusos en Kiev, Járkov y Dnipropetrovsk
Las fuerzas rusas atacaron la capital ucraniana con misiles en la madrugada del martes, según han informado fuentes oficiales. Los informes iniciales indican que varios bloques de apartamentos y otros edificios han sufrido daños.
Testigos de la Agencia Reuters informan de fuertes explosiones en la ciudad y afirmaron que se estaban utilizando tanto misiles como drones. Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad, ha dicho en Telegram que varios edificios de apartamentos, un centro educativo y un edificio comercial han sufrido daños en los distritos al este del río Dniéper. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha ordenado el envío de equipos médicos de emergencia a las zonas afectadas de la ciudad.
El alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, también ha afirmado que misiles y drones rusos estaban atacando su ciudad, situada en el noreste de Ucrania. El gobernador de la región sudoriental de Dnipropetrovsk también ha dicho que su región también estaba siendo atacada y que las unidades antiaéreas estaban en acción en la vecina región de Zaporizhzhia. (Reuters)
-
0:07
Trump afirma que EE.UU. podría tener buenas noticias sobre su esfuerzo para poner fin a la guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que su administración podría tener pronto buenas noticias sobre su esfuerzo para poner fin a la guerra de casi cuatro años, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. "Creo que nos está yendo muy bien con Ucrania y Rusia. Por primera vez, lo digo. Creo que, tal vez, tendremos buenas noticias", ha declarado Trump a la prensa en el Despacho Oval.
Trump, que volvió a presumir de haber resuelto ocho conflictos, ha insistido en que la guerra de Ucrania es más complicada de lo que creía: "Pensé que las ocho otras serían más difíciles que esta". Convertida en la guerra que Trump no ha podido terminar en las 24 horas que prometió en campaña, reconoció un exceso de confianza con el presidente ruso, Vladímir Putin. "Pensé que mi relación con el presidente Putin nos facilitaría mucho las cosas. Pero hay un odio tremendo entre (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski y Putin, un odio tremendo. Es una pena, pero ha tardado más de lo que pensábamos", ha indicado.
Sobre la tregua de una semana en el frente, el presidente se atribuyó el mérito. "Llamé al presidente Putin y ha accedido. Ucrania es un país muy frío. Y además, tienen una ola de frío tremendo. Le pregunté si podría dejar de disparar durante una semana, sin lanzar misiles contra Kiev ni ninguna otra ciudad, y ha accedido". (EFE)
-
00:05
La delegación ucraniana viaja ya hacia Abu Dabi para los encuentros con Rusia y EE.UU.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que la delegación ucraniana ha salido este lunes con dirección a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para mantener la segunda ronda de negociaciones con representantes rusos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.
"Hoy hubo una reunión con nuestra delegación, los chicos están ya en camino. Los encuentros tendrán lugar el miércoles y el jueves. Y no sólo en formato trilateral, sino también en nuestro formato bilateral con Estados Unidos", ha indicado Zelenski en su discurso vespertino, según ha recogido la agencia ucraniana Ukrinform.
"Hay algo en lo que estamos de acuerdo, hay contenido que requiere más trabajo. Estamos listos para las garantías de seguridad. Los responsables del Gobierno trabajan en la reconstrucción y desarrollo de Ucrania, nuestros equipos están activamente implicados en esto", ha añadido el presidente de Ucrania.
Previamente, Dmitri Peskov, portavoz presidencial de Rusia, había señalado este lunes que "el miércoles y el jueves tendrá lugar la segunda ronda en Abu Dabi", después de que la reunión a tres bandas prevista para el domingo fuera aplazada debido a que las tres partes debían "coordinar sus agendas".
Aunque la reunión entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania estaba prevista para el domingo pasado, se aplazó después de que se supiera que el negociador jefe de Estados Unidos, Steve Witkoff, no viajaría a Abu Dabi. (EFE)
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.441 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.