Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Trump afirma que podría haber buenas noticias sobre el fin de la guerra

Trump afirma que EE.UU. podría tener buenas noticias sobre su esfuerzo para poner fin a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que su administración podría tener pronto buenas noticias sobre su esfuerzo para poner fin a la guerra de casi cuatro años, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. "Creo que nos está yendo muy bien con Ucrania y Rusia. Por primera vez, lo digo. Creo que, tal vez, tendremos buenas noticias", ha declarado Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Trump, que volvió a presumir de haber resuelto ocho conflictos, ha insistido en que la guerra de Ucrania es más complicada de lo que creía: "Pensé que las ocho otras serían más difíciles que esta". Convertida en la guerra que Trump no ha podido terminar en las 24 horas que prometió en campaña, reconoció un exceso de confianza con el presidente ruso, Vladímir Putin. "Pensé que mi relación con el presidente Putin nos facilitaría mucho las cosas. Pero hay un odio tremendo entre (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski y Putin, un odio tremendo. Es una pena, pero ha tardado más de lo que pensábamos", ha indicado.

Sobre la tregua de una semana en el frente, el presidente se atribuyó el mérito. "Llamé al presidente Putin y ha accedido. Ucrania es un país muy frío. Y además, tienen una ola de frío tremendo. Le pregunté si podría dejar de disparar durante una semana, sin lanzar misiles contra Kiev ni ninguna otra ciudad, y ha accedido". (EFE)