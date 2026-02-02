Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | La próxima ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EE.UU será el 4 y 5 de febrero

00:05

Zelenski anuncia que la próxima ronda trilateral con Rusia y EE.UU. será el 4 y 5 de febrero

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EE.UU. en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero y no en el día de hoy, como estaba originalmente previsto.

"Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra", ha escrito en sus redes sociales.