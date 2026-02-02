Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | La próxima ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EE.UU será el 4 y 5 de febrero
- Al menos 12 muertos y 16 heridos en un ataque ruso sobre un autobús en Dnipropetrovsk
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.440 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Un muerto y cinco heridos en tres ataques ucranianos en la región rusa de Bélgorod
- Kiev repara el fallo técnico que causó cortes de luz en Ucrania y Moldavia
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.440 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.
00:05
Zelenski anuncia que la próxima ronda trilateral con Rusia y EE.UU. será el 4 y 5 de febrero
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EE.UU. en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero y no en el día de hoy, como estaba originalmente previsto.
"Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin real y digno de la guerra", ha escrito en sus redes sociales.
-
00:10
Un muerto y cinco heridos en tres ataques ucranianos en Bélgorod
Una persona ha muerto y otras cinco han sido heridas este domingo en la región fronteriza de Bélgorod a causa de tres ataques ucranianos, según han informado las autoridades rusas.
El gobernador local, Viacheslav Gladkov, ha informado que uno de esos ataques fue efectuado con misiles y los otros dos, con drones.
Como consecuencia, en distintas localidades de la región han resultado heridos cinco hombres y una mujer. Más tarde, uno de los heridos ha fallecido en el hospital, ha informado Gladkov a través de Telegram.
Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo el año pasado fallecieron 147 civiles por ataques ucranianos.
-
00:15
12 muertos y 16 heridos en el ataque ruso a un autobús de mineros
Las autoridades ucranianas han informado que 12 personas han muerto y 16 han resultado heridas en el ataque ruso este domingo contra el distrito de Pavlograd, en la región central de Dnipropetrovsk, que alcanzó a un autobús que transportaba a mineros que volvían de trabajar.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha indicado en Telegram que un dron impactó al lado de un autobús de empresa en el distrito de Pavlograd. Por su parte, la empresa energética DTEK aseguró que las víctimas eran mineros que, tras terminar su turno, eran transportados de vuelta a casa en un autocar de su compañía.
Inicialmente DTEK informó de un total de 15 muertos, pero más tarde corrigió la cifra a la baja. "Por el momento, se sabe de 12 mineros que han muerto", ha informado en Telegram la empresa y ha añadido que hay informaciones sobre 16 heridos, de los que nueve se hallan en condición grave. (EFE)
-
0:56
Zelenski: "Una vez más, Rusia es responsable de la escalada. Hay que detener el mal"
El presidente de Ucrania ha publicado en sus redes sociales un mensaje a raíz de la reunión trilateral que, según ha anunciado este domingo, tendrá lugar el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi, y del ataque ruso a un autobús de mineros.
"Esperamos que la parte estadounidense se muestre igual de activa, especialmente en lo que respecta a las medidas de distensión, es decir, la reducción de los ataques", ha subrayado.
"El ataque con drones rusos de hoy contra un autobús normal que transportaba a mineros en la región de Dnipro es un crimen revelador que demuestra una vez más que Rusia es responsable de la escalada. Hay que detener el mal", ha aseverado.
