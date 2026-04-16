La Fiscalía pide al juzgado que reactive la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista
- El escrito se ha dirigido después de la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto
- El PSOE lamenta que el PP de Madrid "miró hacia otro lado" con este presunto caso de acoso
La Fiscalía del área de Móstoles-Fuenlabrada ha enviado un escrito al Juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP para que "dé un impulso procesal" a la causa.
Según ha confirmado EFE, el escrito se ha dirigido después de la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto, ya que en más de un mes no ha ordenado "ninguna diligencia de ningún tipo" y ni ha citado a las partes.
El abogado de la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha corroborado a la misma agencia de noticias este escrito dirigido a la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que ha asumido provisionalmente el caso ante la ausencia de juez titular en la plaza número 2, en el que recayó inicialmente.
La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular por no ampararla.
El PSOE lamenta que el PP de Madrid "miró hacia otro lado"
Tras conocerse que el Ministerio Público ha pedido reactivar estga querella, el PSOE ha vuelto a acusar al PP de Madrid de haber mirado "hacia otro lado" en este caso de presunto acoso sexual y laboral a una exconcejal. "El PP de Madrid no solo miró hacia otro lado: presionó a la edil para que no denunciara. El encubrimiento no fue un error. Fue una decisión política tomada desde dentro del partido", aseguran fuentes de los socialistas.
Asimismo, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dé explicaciones "inmediatas". Según el PSOE, el líder de los populares "da discursos vacíos allá donde le invitan" e insisten que "deMóstoles, ni una palabra". Su silencio le hace cómplice", concluyen.
Por ello, desde el PSOE insisten en que "el alcalde de Móstoles debe dimitir", al mismo tiempo que afean que en el PP "nadie dimite".