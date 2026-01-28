La juventud aragonesa reclama seriedad con la vivienda: "En una tierra que crece, no podemos crecer con ella"

Ana tiene estudios universitarios y trabajo indefinido, con esa situación, hace diez años era más que suficiente para vivir sola, pero, con los precios actuales del alquiler, es prácticamente imposible. "Los alquileres están desorbitados, y prefiero ahorrar lo máximo posible de cara a poder comprarme una vivienda en el futuro", cuenta a RTVE Noticias, pero sí que cree que esta es una gestión que "tardará en llegar" debido al incesante crecimiento de los precios de la vivienda.

Para Jorge, se ha convertido en uno de sus temas de conversación habitual: "Lo hablo con mis amigas y es algo que te desmoraliza". Según datos del Consejo de la Juventud de España, la edad de emancipación se sitúa en torno a los 30 años, la edad de Julia*, quien lleva desde los 23 años encadenando contratos precarios hasta que recientemente encontró una estabilidad, que no le ha permitido irse de casa. Francesco lleva tres años viviendo en Zaragoza después de emigrar de su país de origen, y pese a tener ingresos estables, se ve obligado a compartir piso con otras tres personas jóvenes que compaginan trabajo y estudios.

Ante la convocatoria electoral del 8F, estos jóvenes piden que la vivienda sea uno de los ejes centrales tanto de campaña como de gestión durante la nueva legislatura.

Algunos de los pisos compartidos que se ofertan a jóvenes en el mercado libre no tienen sala de estar ni lugares de convivencia más allá de la cocina Miguel Antonio Herrero Navarro

Un calvario que empeora Cada vez que Julia* abre la aplicación de Idealista se desmorona: "es un calvario que empeora". Según la plataforma, el precio del alquiler en Aragón creció un 9,9% entre diciembre de 2024 y de 2025, y, en el caso de la venta, un 7,5%, situándose el metro cuadrado en 1.609€ de media, la cifra más alta desde agosto de 2012. Si se hace zoom en la ciudad de Zaragoza, esta subida se acentúa, con una subida del alquiler del 11,5% en el último año, alcanzando el máximo desde 2007. ““ Según el experto inmobiliario Jair Matías Elalle, esta subida se debe principalmente al incremento de la demanda. "Si en Zaragoza hay mil viviendas disponibles y te vienen tres mil personas, es normal que se dificulte el acceso", señala. Cree que Zaragoza aún no ha llegado a su tope y, por ende, seguirá creciendo, algo que comparte el empresario y experto en Vivienda Adrián Botiza, que añade como causa la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). ““Si en Zaragoza hay mil viviendas disponibles y te vienen tres mil personas, es normal que se dificulte el acceso”“ Botiza pone el ejemplo de Viena, en Austria, como caso de éxito: "El centro es todo VPO, llevan 30 años de política de vivienda y eso ha hecho que tengan unos alquileres asequibles". Afirma que en esta ciudad la mayor parte de la población alquila vivienda y no compra debido a los precios asequibles. En 2025 el parque público de vivienda en Aragón se situó en torno a las 30.000 viviendas protegidas, según datos del Gobierno de Aragón, de las cuales la mayoría se sitúan en su capital, Zaragoza. En 2024 se descatalogaron 3.116 VPO, y en 2025 se estima que otras 2.345 viviendas protegidas han dejado de serlo, y no se han repuesto al mismo ritmo. Un punto conflictivo también es la denominada "inseguridad jurídica". Botiza señala que muchos propietarios temen que sus inquilinos dejen de pagarles el alquiler y no puedan echarlos. Aunque señala que "ahora esto es más difícil que pase" por los seguros de impago que filtran a los inquilinos por su capacidad económica. "Descartan en la mayoría de ocasiones a familias vulnerables", asegura. 5 años sin cobrar el alquiler: un hombre se encuentra una deuda de 20.000 euros de su antigua inquilina RTVE.es/ Mañaneros 360 Pero, según expertos consultados por RTVE Noticias, la finalización de 600.000 contratos de alquiler en 2026 puede provocar notables incrementos en los precios. Ante esta situación, desde Sumar han propuesto la prórroga automática de los alquileres, algo que ya ha sido descartado por el ala socialista del Gobierno que ostenta el Ministerio de Vivienda.

De limitar precios a construir vivienda Ante la desazón de jóvenes como Ana o Jorge, entre otros muchos, por la crisis de la vivienda, las administraciones públicas han comenzado a tomar medidas para paliar la crisis de la vivienda. Aunque Botiza se muestra más escéptico: "Los políticos solo prometen, dicen que van a construir VPO, pero luego no hay pisos". ““Los políticos solo prometen, dicen que van a construir VPO, pero luego no hay pisos”“ Actualmente, bajo el mando de Jorge Azcón, hay proyectos en marcha como el 'Programa +3.000', una iniciativa para construir VPO con opción a compra en aquellos municipios con una población superior a los 3.000 habitantes. También ha comprado suelo en distintos barrios zaragozanos para hacer vivienda protegida. 01.27 min Miles de jóvenes se plantean dejar la ciudad y vivir en una zona rural Una de las principales competencias del Gobierno de Aragón es la gestión del parque autonómico de VPO, que puede incrementar a través de la construcción, la adquisición de viviendas a través del tanteo y retracto -entre otras herramientas-, o la rehabilitación de las mismas., ““ En materia fiscal, el Ejecutivo aragonés fija el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), el de Sucesiones y Donaciones (ISD), el Impuesto sobre el Patrimonio; además de que puede aprobar deducciones sobre el IRPF. En este aspecto, Adrián Botiza pide que se rebajen estos tributos para facilitar la adquisición de vivienda. Otra de las medidas que puede tomar, descartada por el Ejecutivo actual, es la declaración de zonas tensionadas para topar el precio de la vivienda. Medida ya aplicada en A Coruña, País Vasco, Navarra y Cataluña.

¿Qué proponen los partidos políticos? Ante esta situación, algunos jóvenes se preguntan si realmente "los políticos van a hacer algo y qué proponen". Durante la campaña electoral, los diferentes partidos han ido presentando sus propuestas en materia de vivienda, donde las comunidades autónomas tienen gran parte del grueso competencial. Candidatos de las fuerzas políticas con representación parlamentaria a las elecciones del 8 de febrero ordenados de mayor a menor representación. Imágenes compartidas por Gobierno de Aragón y los diferentes partidos El Partido Popular ha puesto el acento en la construcción y rehabilitación de vivienda protegida, en la colaboración público-privada y en medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda. Durante la campaña han destacado los planes de construcción de vivienda desarrollados desde 2023, así como el paquete de rebajas fiscales aprobado en 2024, con la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y otras deducciones vinculadas a la compra y al alquiler. Además, han anunciado una propuesta para que el Gobierno de Aragón avalara el 15% de la compra de vivienda para menores de 39 años, es decir, quienes quieran optar a esta ayuda solo tendrán que ahorrar el 5%. Los socialistas de Pilar Alegría defienden la declaración de zonas tensionadas para poder limitar el precio del alquiler. El PSOE también apuesta por ampliar el parque público a través de planes de rehabilitación de vivienda y reforzar la cooperación con el Ministerio de Vivienda para impulsar más vivienda asequible en Aragón, fijando un precio máximo del alquiler de VPO en torno a los 500€. Vox ha centrado su discurso en un plan urgente de vivienda para el medio rural. Propone liberar suelo, incentivar fiscalmente la construcción y priorizar a los españoles en el acceso a vivienda protegida, con especial atención a los pequeños municipios y a la lucha contra la despoblación. Los partidos a la izquierda del PSOE, CHA, Podemos e Izquierda Unida-Movimiento Sumar, coinciden en reclamar una regulación más estricta del mercado del alquiler, la ampliación del parque público y medidas contra la especulación. El PAR y Aragón Existe, por su parte, comparten la preocupación por el acceso a vivienda en el territorio, especialmente en zonas rurales, aunque con planteamientos más moderados y centrados en la promoción de vivienda protegida y el equilibrio territorial. 8F: Cómo quieren gestionar los partidos la crisis de la vivienda

