El Liverpool vuelve a reinar en Europa 14 años después tras imponerse al Tottenham Hotspur (0-2) en la final de la Liga de Campeones celebrada en el Wanda Metropolitano.

Un gol de penalti de Salah, a los dos minutos, y otro de Origi cuando el ecuentro se acercaba al final (88') y los Spurs gozaban de sus mejores ocasiones han servido a los 'reds' para ganar su sexta Champions y colocarse como el tercer equipo con mejor palmarés de la competición solo por detrás del Real Madrid (13 títulos) y el Milán (7).

El Liverpool logra así la deseaca Copa de Europa que se le escapó el año pasado en la final de Kiev ante el Real Madrid, equipo al que precisamente sustituye como capeón. Es un título deseado por todos, pero especialmente por el técnico de los 'reds', Jurgen Kloop, que tras caer en otras dos finales de Champions, consigue la 'Orejona' en su tercer intento.

Ese tanto tempranero, en lugar de espolear a los Spurs, sirvió para dormir el encuentro. Con la tranquilidad de ese tanto el Liverpool que dejó la iniciativa del choque a un Tottenham que, pese a tener el dominio del balón, no puso en apuros al meta Alisson en los primeros 45 minutos. Solo el surcoreano Son generaba cierto peligro por su banda mientras que la estrella de los Spurs, el británico Harry Kane , que reaparecía tras su lesión, estuvo completamente desaparecido.

Pero el árbitro no lo dudó, el VAR no le rectificó, y Salah se encargó de transformar la pena máxima , a los dos minutos, con un potente zurdazo ante el que nada pudo hacer Lloris pese a adivinar el lado del lanzamiento. El delantero egipcio lograba así el segundo gol más rápido de la historia de la Champions, solo por detrás del de Paolo Maldini en 2005, precisamente en la última final que los 'reds' levantaron la 'Orejona', aunque en aquella ocasión el choque se decidió en los penaltis.

Origi sentenció cuando los Spurs reaccionaban

En la segunda mitad, y con los mismos protagonistas, la tónica del encuentro fue la misma. El Liverpool cedía la pelota al Tottenham que seguía muy seguro en defensa y confiaba en la genialidad de alguno de sus delanteros para ampliar su renta.

Milner tuvo el 0-2 en sus botas, en el 69. El jugador ‘red’ soltó un potente disparo raso desde la frontal que se marchó rozando el poste.

La final, bastante deslucida, encarba su recta final y el Tottenham comenzó a acercarse con peligro a la meta de Alisson, pero sin encontrar rematador. Como cuando Lucas Moura no logró rematar un gran centro de Rose en el 70.

La final se le puso más cuesta arriba a los Spurs debido a problemas musculares de sus hombres. Sissoko tuvo que ser sustituido, pero Trippier y Rose se quedaron ‘tocados’ en el campo.

Entonces llegaron las mejores ocasiones para los londinenses. Son recorrió medio campo con el balón dejando atrás a sus defensores y cerca estuvo de poner en apuros al meta brasileño de no ser por Van Dijk, elegido mejor jugador de la final, que se cruzó en su camino y le robó el balón.

En el 80, llegaron dos ocasiones casi consecutivas de los Spurs. Primero un cabezazo de Dele Alli que se fue por encima del larguero por muy poco y después, otro potente disparo de Son que despejó Alisson. Después, el meta brasileño volvió a aparecer para mandar a córner un peligroso disparo de falta de los de Pochettino.

Y cuando todo parecía favorable a los londinenses apareció Origi para sentenciar y acabar con las esperanzas de unos Spurs que, pese a la derrota, han sellado la mejor temporada de su historia.

El delantero belga evitó la posiblidad de prórroga con un potente tiro cruzado que batió a Lloris y llevó al Liverpool de Madrid al cielo.

Fue entonces cuando el Metropolitano se convirtió en Anfield y la marea roja de la afición 'red' comenzó a cantar sin descanso el 'You never walk alone' mientras Henderson alzaba la Copa de Europa.