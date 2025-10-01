El "cohousing", una alternativa para combatir la soledad en la tercera edad

Cada 1 de octubre el calendario nos recuerda algo fundamental: las personas mayores son los pilares de nuestra sociedad. Esta celebración fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 e invita a ser agradecidos con los que han construido lo que hoy disfrutamos.

Desde Mañaneros 360, analizamos las diferentes formas de vivir la tercera edad porque uno de sus grandes enemigos es la soledad, pero cada vez hay más formas de luchar contra ella. Entre ellas, destacan pequeñas urbanizaciones creadas específicamente para ellos o la opción de vivir acompañados en pareja.

Cohousing de mayores, un lugar para luchar contra la soledad Cada vez es más popular el cohousing entre la tercera edad, un modelo de vivienda colaborativa donde un grupo de personas viven en comunidad, pero en distintas viviendas: "Nuestro modelo de negocio nace de la iniciativa y del impulso de 90 socios que se unen con la ilusión de poder envejecer juntos de una forma, por supuesto, mucho más libre, evitando la soledad. Y lo que hacen es crear una cooperativa", ha declarado para Mañaneros 360 una de las responsables del cohousing. Los individuos adquieren uno de estos apartamentos y pagan al mes 700 o 950 € por lavandería, limpieza, suministros, todas las comidas y un montón de actividades como peluquería, fisioterapeuta, entre muchas más opciones. Además de disfrutar de todas estas instalaciones y momentos de ocio, comparten una vida juntos: "No te puedes imaginar lo a gusto que estoy. Tengo una familia que no tenía antes", declara uno de los habitantes. Unas afirmaciones a las que se suman más habitantes del cohousing: "Estoy viviendo una juventud nueva", ha expresado en Mañaneros 360.