Día Internacional de las Personas Mayores: las estafas que más les afectan y cómo evitarlas

Cada 1 de octubre se celebra el 'Día Internacional de las Personas Mayores', una fecha fijada por la ONU en 1990 con el objetivo de "reflexionar" sobre el cambio demográfico y mejorar su estilo de vida. En VerificaRTVE hemos detectado un aumento importante de las ciberestafas especialmente dirigidas a personas mayores. Desde bulos sobre sus pensiones hasta falsos remedios para enfermedades crónicas. Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, explicamos cuáles son las estafas que más afectan a los ancianos y ofrecemos consejos para evitar caer en ellas.

01.33 min Transcripción completa Los vecinos de Fontaneira, en Lugo, acuden a una charla sobre timos y estafas que más se hacen a personas mayores. "El timo de la estampita, el tocomocho..." Un clásico, venderte un décimo de lotería falso diciendo que está premiado, Muchos siguen picando. "El precio chollo, la caída o desmayo..." Vas a ayudarles y te roban o hay quien te pide un abrazo. "Mucho cuidado, si un desconocido se acerca a ti en la calle y, con cualquier excusa, quiere darte un abrazo: te quitan los objetos de valor". Otra que hacen mucho, la llamada estafa del hijo en apuros. "Consiste en que tú recibes un mensaje en tu teléfono móvil en el que un familiar te dice que ha tenido algún problema con su móvil y te pide que le hagas una transferencia de dinero. Suplantan la identidad de tu familiar, por eso hay que llamarlos para saber si son ellos o no. Y cuidado con los que se presentan en tu casa. "Se hacen pasar por revisores del gas, de la luz, te piden entrar en tu domicilio y luego cometen algun tipo de robo o de hurto". "No va muchas veces de ser más inteligente o menos inteligente, muchas veces es el momento y esa gente se las sabe todas, saben muy bien cómo dirigirse a ti para que caigas". Por eso no hay que fiarse de relaciones por internet. "Una persona que dice estar fuera de España, generalmente suelen hacerse pasar por militares, médicos o personas que están trabajando en una ONG en el extranjero, inicias una conversación con ellos a través de internet y acaban por solicitarte dinero para poder venir a España a verte o para poder salir del país en el que se encuentran". Muchos han caído en la trampa. Sobre todo personas mayores que están solas. Si te piden dinero siempre hay que desconfiar. Estafas a personas mayores: desde una llamada del hijo en apuros a un décimo de lotería falso

Falsos remedios para la diabetes, la hipertensión o los vasos sanguíneos Los ancianos también son el público al que buscan determinados estafadores, tratando de aprovechar la brecha digital de las personas mayores. Es habitual la suplantación de medios de comunicación como RTVE y de presentadores cuyas caras son familiares para los mayores y que les generan confianza en ellos para intentar venderles falsos remedios para enfermedades crónicas. El modus operandi en estos casos suele ser utilizar una emisión real y sustituir el audio real por voces generadas con inteligencia artificial que imitan a las de los presentadores para atribuirles declaraciones que no han pronunciado en las que promueven falsos remedios. Las imágenes tienen signos evidentes de manipulación porque los movimientos faciales no son naturales ni concuerdan con el audio, pero puede pasar desapercibido cuando vemos estos contenidos a través de la pantalla pequeña de un dispositivo móvil. También se difunden enlaces a páginas web que imitan a RTVE Noticias con falsas entrevistas de personalidades públicas en las que promocionan productos sospechosos. ““ Entre estos personajes a los que suplantan se encuentra el doctor Pedro Cavadas. Un ejemplo es esta falsa entrevista a Cavadas en el Canal 24 Horas. Se trata de un montaje ultrafalso (deepfake) para promocionar un remedio contra la diabetes cuya eficacia no está demostrada: "No tiene ningún tipo de evidencia científica", según nos aseguró el endocrinólogo Manuel Botana. El único tratamiento posible para esto es "la administración de insulina", afirma este experto. Este falso medicamento no está apoyado por Valentín Fuster ni por Xabier Fortes VerificaRTVE Encontramos más ejemplos, como un falso medicamento para el dolor de articulaciones: Hondrostrong. En redes y en páginas web se difundió una falsa entrevista de Xabier Fortes, presentador de La Noche en 24 horas, al cardiólogo Valentín Fuster. Sin embargo, RTVE no ha difundido dicha entrevista ni el especialista avala el artículo que se promueve, que no es un medicamento. No aparece en el Registro de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios. Capturas de vídeos y de portales web que suplantan a RTVE VerificaRTVE Utilizan fórmulas similares para engañar con productos para los vasos sanguíneos o la hipertensión. En VerificaRTVE ya alertamos de este falso remedio que no es eficaz para limpiar las arterias, tal y como confirmó la Sociedad Española de Cardiología. También alertamos sobre unas cápsulas llamadas 'Cardiolis' que presentaban como un medicamento capaz de curar "la hipertensión y todos sus síntomas". También es falso. Ningún estudio científico avala este producto y no está autorizado por el Ministerio de Sanidad. Según alerta la Sociedad Española de Cardiología, estos falsos remedios "pueden interferir con los medicamentos habituales, comprometiendo su eficacia o seguridad". Y lo más preocupante, según el farmacéutico Pablo Caballero, es que "el abandono del tratamiento y su sustitución por productos para los que no se dispone de pruebas de eficacia y seguridad puede conllevar graves riesgos para la salud del paciente hipertenso".