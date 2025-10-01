Día Internacional de las Personas Mayores: las estafas que más les afectan y cómo evitarlas
Cada 1 de octubre se celebra el 'Día Internacional de las Personas Mayores', una fecha fijada por la ONU en 1990 con el objetivo de "reflexionar" sobre el cambio demográfico y mejorar su estilo de vida. En VerificaRTVE hemos detectado un aumento importante de las ciberestafas especialmente dirigidas a personas mayores. Desde bulos sobre sus pensiones hasta falsos remedios para enfermedades crónicas. Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, explicamos cuáles son las estafas que más afectan a los ancianos y ofrecemos consejos para evitar caer en ellas.
Los vecinos de Fontaneira, en Lugo,
acuden a una charla sobre timos y estafas
que más se hacen a personas mayores.
"El timo de la estampita, el tocomocho..."
Un clásico, venderte un décimo de lotería falso
diciendo que está premiado,
Muchos siguen picando.
"El precio chollo, la caída o desmayo..."
Vas a ayudarles y te roban o hay quien te pide un abrazo.
"Mucho cuidado,
si un desconocido se acerca a ti en la calle y, con cualquier excusa,
quiere darte un abrazo:
te quitan los objetos de valor".
Otra que hacen mucho,
la llamada estafa del hijo en apuros.
"Consiste en que tú recibes un mensaje en tu teléfono móvil
en el que un familiar te dice
que ha tenido algún problema con su móvil
y te pide que le hagas una transferencia de dinero.
Suplantan la identidad de tu familiar,
por eso hay que llamarlos para saber si son ellos o no.
Y cuidado con los que se presentan en tu casa.
"Se hacen pasar por revisores del gas, de la luz,
te piden entrar en tu domicilio
y luego cometen algun tipo de robo o de hurto".
"No va muchas veces de ser más inteligente
o menos inteligente,
muchas veces es el momento y esa gente se las sabe todas,
saben muy bien cómo dirigirse a ti para que caigas".
Por eso no hay que fiarse de relaciones por internet.
"Una persona que dice estar fuera de España,
generalmente suelen hacerse pasar por militares, médicos
o personas que están trabajando en una ONG en el extranjero,
inicias una conversación con ellos a través de internet
y acaban por solicitarte dinero para poder venir a España a verte
o para poder salir del país en el que se encuentran".
Muchos han caído en la trampa.
Sobre todo personas mayores que están solas.
Si te piden dinero siempre hay que desconfiar.
Bulos sobre pensiones: de una carta falsa a los jubilados a un acuerdo que la UE no puede aprobar
Los desinformadores utilizan el sistema de pensiones como una de sus narrativas recurrentes dirigidas a las personas mayores. Es el caso de este vídeo que ha circulado recientemente en TikTok donde aseguraban que todos los pensionistas recibirían una carta en septiembre y que tendrían que rellenarla o, de lo contrario, les retirarían la paga. Pero es falso.
Tanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones confirmaron a VerificaRTVE que no se iba a enviar ninguna carta de este tipo a los pensionistas: "No se ha lanzado ninguna nueva norma que permita suspender el percibo de la pensión sin causa justificada". El vídeo estaba generado con Inteligencia Artificial. ¿Y cuál era el objetivo de esta falsedad? Según el portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), lo que pretenden es autofinanciarse, ganar dinero" con las visitas que genere el vídeo".
El acuerdo del Gobierno en 2024 para facilitar la jubilación parcial también generó mensajes engañosos o falsos en redes. Por ejemplo, circuló una publicación en X que decía: "Te darán la jubilación a los 70 pero seguirás trabajando hasta los 75 o no cobrarás toda la pensión que te corresponde". Tanto el Gobierno como los sindicatos lo desmintieron. "No hay ninguna limitación en cuanto a que tú cobres el 100% de tu pensión", aclaró CCOO. En VerificaRTVE aclaramos que este cambio legal no implica que haya que retrasar cinco años la jubilación para cobrar el 100% de la pensión. La reforma entró en vigor en diciembre de 2024 con este Real Decreto-ley.
En otras ocasiones, las falsedades se presentan como si fueran titulares de medios de comunicación que los desinformadores tergiversan, aprovechándose de la confianza que pueden generar ciertas publicaciones en las personas mayores. Es el caso de los mensajes que se hacían eco de que "el Parlamento Europeo" había acordado "que las pensiones en España" debían "estar exentas del IRPF". Es un bulo.
El origen de este bulo se encuentra en un titular del diario La Razón de septiembre de 2024 que en realidad desmentía esta afirmación: la imagen que circulaba en redes recortaba una página de este periódico, en la sección de ‘fact-checking’, donde calificaban la afirmación como falsa. El Parlamento Europeo tampoco puede aprobar este cambio legal porque no tiene competencias en política fiscal: "La fiscalidad es una prerrogativa de los Estados miembros", según la propia web de esta institución europea. Este bulo es recurrente, ha vuelto a circular un año más tarde.
Ni llaman para otra dosis contra la COVID-19 ni la vacuna de la gripe causa la muerte
La pandemia de la COVID-19 supuso un antes y un después en la era de la desinformación. Cinco años más tarde, siguen circulando bulos relacionados con esta enfermedad que ha golpeado especialmente a la tercera edad, de manera que el 95% de los fallecidos por la pandemia entre 2020 y 2023 tenían más de 60 años. En VerificaRTVE te hemos alertado durante todo este tiempo de bulos relacionados con las vacunas. Aún se difunde falsamente que las dosis contra el coronavirus llevan un código bluetooth o que Bill Gates pidió insertarlas en los alimentos.
Este mes de septiembre, en pleno inicio de la campaña de vacunación, detectamos un mensaje de WhatsApp en el que afirmaban que "están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la cinco dosis de refuerzo. Os dirán todos los datos: mail, dirección, teléfono, etc. Piden un código por SMS (para hackear el móvil). Si no se lo das cortan. Así hackean". Es un bulo.
El Ministerio de Sanidad confirma que "esta información es falsa". Es el mismo mensaje que ya desmentimos en VerificaRTVE en 2023 cuando circulaba el mismo texto, pero refiriéndose a una "cuarta dosis" de la vacuna. La Policía Nacional ha alertado sobre este mensaje falso en repetidas ocasiones y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) asegura que no tiene evidencias de fraudes mediante esta fórmula.
También es falso que la vacuna contra la gripe provoque efectos graves o incluso la muerte, como aseguraba un vídeo que ha circulado en redes y en canales de mensajería instantánea como WhatsApp. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad recomienda vacunarse contra la gripe estacional a los mayores de 60 años "por el mayor riesgo de complicaciones". En este vídeo difundían que la ficha técnica de la vacuna Fluzone administrada a mayores de 70 años "puede provocar muchos efectos graves y muertes", pero es falso y se puede comprobar en la propia ficha.
Las únicas reacciones adversas de las vacunas contra la gripe "suelen ser muy leves y mayoritariamente locales, centradas en el punto de la administración; y generales, tipo fiebre, anorexia, cansancio", según nos señaló el presidente de la Asociación Española de Enfermería y Vacunas, José Antonio Forcada.
Falsos remedios para la diabetes, la hipertensión o los vasos sanguíneos
Los ancianos también son el público al que buscan determinados estafadores, tratando de aprovechar la brecha digital de las personas mayores. Es habitual la suplantación de medios de comunicación como RTVE y de presentadores cuyas caras son familiares para los mayores y que les generan confianza en ellos para intentar venderles falsos remedios para enfermedades crónicas. El modus operandi en estos casos suele ser utilizar una emisión real y sustituir el audio real por voces generadas con inteligencia artificial que imitan a las de los presentadores para atribuirles declaraciones que no han pronunciado en las que promueven falsos remedios. Las imágenes tienen signos evidentes de manipulación porque los movimientos faciales no son naturales ni concuerdan con el audio, pero puede pasar desapercibido cuando vemos estos contenidos a través de la pantalla pequeña de un dispositivo móvil. También se difunden enlaces a páginas web que imitan a RTVE Noticias con falsas entrevistas de personalidades públicas en las que promocionan productos sospechosos.
Entre estos personajes a los que suplantan se encuentra el doctor Pedro Cavadas. Un ejemplo es esta falsa entrevista a Cavadas en el Canal 24 Horas. Se trata de un montaje ultrafalso (deepfake) para promocionar un remedio contra la diabetes cuya eficacia no está demostrada: "No tiene ningún tipo de evidencia científica", según nos aseguró el endocrinólogo Manuel Botana. El único tratamiento posible para esto es "la administración de insulina", afirma este experto.
Encontramos más ejemplos, como un falso medicamento para el dolor de articulaciones: Hondrostrong. En redes y en páginas web se difundió una falsa entrevista de Xabier Fortes, presentador de La Noche en 24 horas, al cardiólogo Valentín Fuster. Sin embargo, RTVE no ha difundido dicha entrevista ni el especialista avala el artículo que se promueve, que no es un medicamento. No aparece en el Registro de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios.
Utilizan fórmulas similares para engañar con productos para los vasos sanguíneos o la hipertensión. En VerificaRTVE ya alertamos de este falso remedio que no es eficaz para limpiar las arterias, tal y como confirmó la Sociedad Española de Cardiología. También alertamos sobre unas cápsulas llamadas 'Cardiolis' que presentaban como un medicamento capaz de curar "la hipertensión y todos sus síntomas". También es falso. Ningún estudio científico avala este producto y no está autorizado por el Ministerio de Sanidad.
Según alerta la Sociedad Española de Cardiología, estos falsos remedios "pueden interferir con los medicamentos habituales, comprometiendo su eficacia o seguridad". Y lo más preocupante, según el farmacéutico Pablo Caballero, es que "el abandono del tratamiento y su sustitución por productos para los que no se dispone de pruebas de eficacia y seguridad puede conllevar graves riesgos para la salud del paciente hipertenso".
Consejos para evitar caer en los bulos y en las estafas
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) cuenta con un programa específico dedicado a los mayores de 60 años, llamado 'Experiencia Senior', con el objetivo de potenciar sus habilidades digitales. Como alerta la Policía Nacional, los mayores son más vulnerables ante la ciberdelincuencia. "Se aprovechan de unas menores habilidades tecnológicas, la buena fe e incluso el miedo", según el profesor Albert Jové, en este estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Policía Nacional aporta una serie de recomendaciones para que los mayores no caigan en las estafas en línea. En primer lugar, utilizar contraseñas seguras y no compartir con nadie las claves o los datos personales. Para compras por internet, aconsejan utilizar páginas seguras y aplicaciones móviles, y se debe evitar la compra ante cualquier duda. Respecto a las operaciones bancarias, se debe acceder a los canales oficiales y no "mediante enlaces o peticiones".
En cuanto a los bulos que se propagan en la red, en VerificaRTVE te aportamos una serie de consejos, sobre todo para situaciones de emergencia o incertidumbre: sospechar cuando no se conozca la fuente original de la información, comprobar si otras instituciones o medios la han publicado o estar atento ante posibles suplantaciones. También se recomienda tener especial cuidado con las imágenes o vídeos que se difunden en la red, así como informarse en los perfiles oficiales, no difundir contenidos antes sin identificar al autor del contenido y seguir las recomendaciones de las autoridades.
INCIBE aporta una guía más desarrollada para hacer frente a las amenazas de la red. Por ejemplo, explican cómo detectar una suplantación, cómo navegar por internet de forma segura y cómo detectar las noticias falsas (página 54 del documento). Para esto último, los principales puntos son buscar la fuente y contrastar la noticia, revisar el enlace o URL y leer más allá del titular. Otro indicador clave de que la noticia puede ser falsa son las faltas de ortografía o los errores en las imágenes.