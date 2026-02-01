El reto interminable de batir récords de precocidad de Carlos Alcaraz llega a su cénit con su primer Open de Australia

Parece que lleva toda una vida en el mundo del tenis, porque hace ya cuatro años de su gran aparición al público mundial, pero es impoible relativizar que los 22 años y 272 días con los que Alcaraz ha logrado su 'Grand Slam en la carrera' es una edad en la que el 90% de deportistas aun son catalogados como promesas. Se destapó en 2022 con 18 años ganando el ATP 500 de Río, tardó solo un mes más en ganar el Masters 1000 de Miami y se consagró en el Mutua Madrid Open, pudiendo con Nadal, Djokovic y Zverev en tres días seguidos.

Este fue el año de su gran explosión, culminado con su primer Grand Slam, el US Open, que vino acompañado de convertirse en el número 1 más joven de la historia del tenis. El 'heredero de Nadal', que en ese mismo año consiguió ganar un Open de Australia épico a Medvedev y su 14º Roland Garros, empezaba a hacer su propio camino, derribando la puerta del tenis mundial.

01.03 min Carlos Alcaraz, el número uno más joven de la historia del tenis masculino

La normalización de la perfección España tiene y tendrá para siempre al mejor jugador de la historia en tierra batida, pero aquel bisoño Carlos Alcaraz de 18 años dejó claro que su objetivo era hacerse con todo. Su capacidad para ser dominante en todas las superficies era algo pocas veces visto en el tenis, ya que en 2023, con 20 años recién cumplidos, ganó la final de Wimbledon a Djokovic, acabando con una racha triunfal del serbio en Londres. El murciano entraba al circuito en un momento en el que el 'Top 3' empezaba a decaer y las estrellas que debían aparecer como Medvedev, Thiem o Zverev, no eran capaces de dar el paso al siguiente nivel. De Alcaraz a Nadal poco se puede comparar en juego, pero si algo diferencia al de El Palmar con el resto de tenistas nacidos tras el 'Big 3' es su capacidad de luchar y sobreponerse a malos momentos, como le sucedió en semifinales de este Open de Australia ante Alexander Zverev o tras un mal primer set contra Djokovic en la final. Alcaraz hace historia ante Djokovic en Australia y se convierte en el tenista más joven en completar los cuatro Grand Slam José Luis Moneo

Sinner, único villano de momento para una carrera que acaba de empezar Djokovic, en sus últimos coletazos a sus 38 años, sigue dando que hablar y ganando a los mejores como a Alcaraz en la final de París 2024 o a Sinner en este mismo Open de Australia, pero hasta el momento no se ha interpuesto en una lucha entre Sinner y Alcaraz que parece va a quedarse muchos años en el tenis si nadie lo evita. Desde el US Open 2023 de Djokovic, los últimos nueve Grand Slam se han repartido entre el italiano y el español, con cinco para Alcaraz (RG 24, WB 24, RG 25, US 25, AO 26) y cuatro para Sinner. Más de dos años de dominio absoluto en el que además han coincidido en varias finales, con Roland Garros 2025 en el recuerdo como una de las mejores de la historia. Alcaraz obra el milagro ante Sinner y revalida su corona de rey de Roland Garros en una final histórica ANTONIO S. SERENO Este dominio del español en el circuito, que va a rozar ya casi el lustro, nos hace olvidar en poner en perspectiva la edad real Alcaraz. 22 años y 272 días para lograr su séptimo Grand Slam y completar la victoria en los cuatro grandes, un hito que muy difícilmente será superado. Lo que para muchos es una edad en la que ''tiene toda su carrera por delante'', para Alcaraz ha sido el momento de igualar a Grand Slams a leyendas como John McEnroe, cuando su vida tenística no ha hecho más que empezar.