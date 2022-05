El horizonte que se le presenta por delante a Carlos Alcaraz es imposible de imaginar. Con 19 años recién cumplidos, ha sumado de manera intratable su segundo Master 1000 ATP. Lo ha hecho en el Mutua Open de una Madrid, que se ha quedado enamorada para siempre del tenis del murciano.

El doble vencedor vigente ganador del torneo, que nunca había perdido en la Caja Mágica, Alexander Zverev, ha parecido ser una caricatura en la arcilla, ha caído derrotado a merced de la nueva estrellla del tenis mundial en una hora escasa (6-3 y 6-1).

El jugador alemán, que nunca se había visto así de desbordado en la que, según sus palabras, es “su pista preferida” estaba obligado a dar un paso adelante, a arriesgar, a subir el ritmo . De no hacerlo, su participación en la final tendría el mismo resultado que el que obtuvo pablo Carreño en el Club de Tenis Barcelona.

Zverev no se encuentra a sí mismo

Y no lo hizo, mejor dicho, Alcaraz no permitió que lo hiciera. Las piernas no iban, tal vez pesaba la semifinal concluida en la madrugada. Con 1-1 en el segundo set, Carlitos se apuntó de nuevo una rotura en blanco a su favor, que luego reafirmaría (3-1).

Ahí no acabaría la exhibición. El quinto juego lo resolvió Alcaraz desplegando sus mejores virtudes: dejada para atraer al gigantón y luego globo a la esquina para sumar el 4-1 y, de paso, acabar de minar la moral de Zverev.

01.16 min Mutua Madrid Open 2022 | Juan Carlos Ferrero: "Esperábamos algo más de dificultad"

Otro juego en blanco (5-1) y en el siguiente juego aprovechó su cuarta bola de partido para finiquitar la final y el torneo (6-1).

Ahora, el ya número 6 del mundo, piensa ya en París pasando o no por Roma. Y atentos todos porque la nueva estrella del tenis mundial es, según Zverev, "el mejor jugador del mundo actualmente".