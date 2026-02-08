Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el lunes 9 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos a nivel mundial, encaran su tercer día de competición. La segunda jornada nos dejó las dolorosas imágenes de la caída de la leyenda Lindsey Vonn en la prueba de descenso.

Los deportes de invierno toman ya el protagonismo absoluto de una cita que se alargará hasta el próximo 22 de febrero. En el segundo día dio la sorpresa Breezy Johnson al imponerse en la prueba femenina de descenso a la favorita Sophia Goggia, pero la prueba estuvo marcada por el silencio y el respeto reverencial a una leyenda de los deportes de invierno como Lindsey Vonn, que tuvo que ser evacuada en helicóptero y dejó unas imágenes impactantes de gritos desconsolados de dolor que encogieron el alma de los espectadores.

Cinco pruebas que reparten medalla Los platos fuertes de la jornada serán las cinco finales que se podrán ver en RTVE Play. La final femenina de slopestyle en esquí acrobático, la masculina en combinado de equipo de esquí alpino, la femenina de 1.000 metros de patinaje de velocidad, la masculina de saltos de esquí y cerramos con una de las pruebas más espectaculares, la femenina de big air de snowboard. Además, se podrá disfrutar de las dos primeras mangas femeninas del luge, de la clasificación de la combinada de equipos de esquí alpino, de la danza rítmica de patinaje artístico (con doble participación española) y de un partido entre Canadá y República Checa de hockey hielo. Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Dos parejas españolas entre los mejores atletas Suiza, con las ganas de resarcirse de Marco Odermatt tras quedarse fuera del podio en el descenso, es la gran favorita en combinada de equipos. En luge, tras la retirada de la campeona olímpica Natalie Geisenberger, se perfila como máxima candidata al oro la campeona del mundo, la alemana Julia Taubitz. La mediática neerlandesa Jutta Leerdam, y su compatriota Femke Kok, son las candidatas a arrebatar el oro a la defensora del título olímpico, la japonesa Miho Takagi. La prueba de saltos de esquí masculina nos permitirá disfrutar del vuelo del esloveno Domen Prevc y los nipones Ryoyu Kobayashi y Ren Nikaido. La participación española llega a las 19:20 horas con el patinaje artístico, participan Olivia Smart y Tim Dieck y Sofía Val y Asaf Kazimov, pero los favoritos al oro son los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates. La austriaca Anna Gasser es una leyenda que podremos disfrutar en la final de big air y cerramos con el segundo mejor equipo del mundo de hockey sobre hielo, Canadá, contra el cuarto, República Checa.