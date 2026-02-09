Super Bowl 2026: el niño con el Grammy de Bad Bunny no es el detenido por el ICE

Mensajes de redes difunden una imagen del descanso de la Super Bowl en la que Bad Bunny entrega un premio Grammy a un niño al que presentan como si fuera Liam Conejo Ramos, el menor detenido en enero por agentes del ICE en Mineápolis. Es falso. El niño que participó en la actuación musical es un actor que no tiene relación con el pequeño arrestado por los agentes federales el 20 de enero junto a su padre.

"Bad Bunny acaba de dar su Grammy a Liam Conejo Ramos, niño que fue secuestrado por el ICE", dice un mensaje compartido en X más de 11.000 veces desde el 9 de febrero. La publicación adjunta una foto de ese momento de la actuación de Bud Bunny en el descanso de la Super Bowl 2026. "El niño que cargó el Grammy era Liam Conejo, el mismo niño que fue deportado junto a su padre por el ICE", aseguran desde otra cuenta que difunde la misma imagen.

El niño que aparece en la foto de redes no es el Liam Conejo Ramos, el pequeño detenido en Mineápolis el 22 de enero por agentes del ICE (Servicio de Control e Inmigración de Aduanas). Es un actor menor de edad llamado Lincoln Fox. Él mismo lo ha contado en un mensaje en Instagram que comparte el vídeo en el que él interpreta el papel de Bad Bunny cuando era un niño. "¡Recordaré este día para siempre, Bad Bunny PR! Ha sido mi más verdadero honor", ha dicho el actor tras el evento musical del intermedio de la Super Bowl 2026.Medios estadounidenses como el diario The New York Times y la cadena ABC News han aclarado que Lincoln Fox fue el niño que recogió el Grammy en la actuación del artista puertorriqueño (1 y 2).

Bad Bunny no enseña un balón con el mensaje "Fuck ICE", es IA También ha circulado en redes sociales una imagen que muestra a Bad Bunny durante su actuación en la Super Bowl sosteniendo un balón de fútbol americano con el siguiente mensaje: "Fuck ICE", en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Es una imagen creada con inteligencia artificial. Mensaje que difunde una foto creada con IA como si fuera real VerificaRTVE El mensaje del balón que mostró Bad Bunny durante su actuación es "Juntos somos América" en inglés. Puedes comprobarlo en el minuto 12:38 de este vídeo del espectáculo difundido desde el canal de YouTube de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y en esta publicación de X compartida por la revista The Athletic. Además, en la imagen manipulada que se ha difundido por redes se puede observar en la esquina inferior derecha el símbolo de Gemini, la IA de Google. Un análisis con Google detecta que es una imagen creada con su propia herramienta de inteligencia artificial, la misma conclusión que ofrece la herramienta Hive, tal y como puedes ver en la imagen inferior.