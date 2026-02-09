Los Seattle Seahawks doblegan a los New England Patriots al ritmo de Bad Bunny para adjudicarse la Super Bowl

Los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi después de once años.

Fue el Super Bowl soñado por los Seahawks, ya que dominó de principio a fin con sus armas favoritas. Su defensa, apodada 'Dark Side', emuló las gestas de la 'Legion of Boom' campeona en 2014 ante los Denver Broncos y anuló por completo a Drake Maye y los Patriots.

Kenneth Walker arrasó por tierra y el pateador Jason Myers estuvo contundente con cinco de cinco en sus goles de campo.

Myers rompió el récord de 'field goals' anotados en un Super Bowl y también el de puntos en una temporada (206) para unos Seahawks que culminaron un año sobresaliente.

El Quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, durante la final de la Super Bowl. DPA vía Europa Press Europa Press

El 'quarterback' Sam Darnold se coronó campeón de la NFL en su primer año en Seattle y se reivindicó después de salir por la puerta de atrás de los Minnesota Vikings. Acabó con 202 yardas lanzadas, un pase de anotación y tuvo como gran aliado a un espectacular Kenneth Walker.

El 'running back' recorrió 135 yardas con 27 carreras y fue de los pocos en encontrar luz en la defensa de los Patriots en la primera mitad para poner el partido cuesta abajo.

Drake Maye, el segundo mariscal de campo más joven en jugar un Super Bowl, pagó la tensión. Fue interceptado dos veces y sumó sus 202 yardas y sus dos pases de anotación solo en el tramo final del partido, con los Patriots ya sin opciones de victoria.

Día grande en Santa Clara Fue un día inmejorable para jugar al fútbol americano en Santa Clara. Con 18 grados centígrados de temperatura y sol, el Levi's Stadium albergó un duelo entre la mejor defensa de la liga, la de los Seahawks, contra la segunda mejor ofensiva, la de los Patriots. Y el partido estuvo muy tenso, bloqueado, con la defensa de Seattle presionando de forma constante a Maye. Sam Darnold se atrevió más que Maye, aunque la diferencia no la marcaron sus pases, sino la potencia por tierra de Kenneth Walker y el pie de Jason Myers. El primer drive de los Seahawks acabó con su gol de campo desde las 33 yardas para subir el 0-3 al luminoso. Walker fue casi el único en encontrar luz en la defensa de los Patriots. Dos carreras, de 20 y 29 yardas, destrozaron a los Pats y abrieron el camino para el segundo de los tres 'field goals' anotados por Myers. El 0-9 de la primera mitad reflejaba la clara superioridad de los Seahawks. Los Patriots tan solo consiguieron cuatro primeros down en la primera mitad. Maye conectó seis de sus once pases y su equipo solo pudo sumar 51 yardas en dos cuartos muy bloqueados que dejaban el partido en el carril favorito de Seattle.