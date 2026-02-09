Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el martes 10 de febrero en RTVE Play
- La segunda jornada nos dejó las dolorosas imágenes de la caída de la leyenda Lindsey Vonn
- Nora Cornell, tras su participación en el 'big air': "Ahora tengo el foco completamente puesto en el 'slopestyle'"
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos a nivel mundial, encaran su tercer día de competición. La tercera jornada nos ha dejado el debut de las dos parejas españolas de patinadores artísticos: Olivia Smart y Tim Dieck y Sofía Val y Asaf Kazimov.
Los deportes de invierno toman ya el protagonismo absoluto de una cita que se alargará hasta el próximo 22 de febrero. El tercer día le sirvió al suizo Franjo von Allmen para llevarse su segundo oro de estos Juegos, tras su victoria en descenso, la prueba reina de esquí alpino, ha vencido en combinada de equipos junto a su compatriota Tanguy Nef. Los austriacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller compartieron la plata con los también suizos Marco Odermatt, que al menos tocó metal tras quedar cuarto en descenso, y Loic Meillard.
Otra de las sorpresas del día fue la victoria de Mathilde Gremaud, tras la desafortunada caída de Eileen Gu, en la prueba de slopestyle de esquí acrobático.
Half Five y en Beaker hace cuatro años en Pekín.
Aquí en esta modalidad tan solo pudo ser plata,
superada precisamente por Mathilde Gremot que aspira a rehabilitar su oro.
Ahí arranca
Elien Gu, ahí switch, dos, disaster, ha caído.
¡Se ha caído! ¡Se ha caído!
Y eso significa que Gu..
se queda sin su soñada medalla de oro en Slope Style
para repetir la plata de hace cuatro años en Pekín no está mal cuatro
medallas en dos ediciones de los Juegos Olímpicos.
No está mal, pero
ahí están ya celebrando el oro antes de salir los suizos.
son fiesta y no todos los días son de colores y ahí
tenemos ya
pues es que no hace falta para que para que voy a arriesgar
una una caída así con el 83 60 de la 86 91 de la segunda ronda y es
campeona olímpica matilde gremó que se está dando un homenaje para toda la
afición total total se está regalando manera
qué manera de acabar unos juegos sin presión maravilloso esto es la mejor
manera que puedes acabar estar arriba
que te toque salir y que ya no tengas que salir a ver a ver a para la foto
bueno pues qué final
que final de la final olímpica de lópez del vaga la redundancia oro para martín
Martílde Jaremont, la vigente campeona olímpica que revalida el título aquí en
el Livinho, en el
Snow Park. Y deja de nuevo sin oro a la gran
favorita Ilingu, la
china, que vuelve a quedarse con la plata.
Les va a acompañar en el podio
la canadiense megan olham bueno la verdad es que matilde ha hecho una
Siete finales y partidazo de hockey hielo
Los platos fuertes de la jornada serán las siete disciplinas que disputarán las finales y se podrán ver en RTVE Play. Las finales de patinaje de velocidad en pista corta, la masculina y femenina de sprint de esquí de fondo, la masculina de slopestyle de esquí acrobático, la masculina de biatlón 20 km, la combinada por equipos femenina de esquí alpino, la femenina de luge y la final de saltos de esquí mixtos.
También habrá un partidazo femenino de hockey sobre hielo entre los dos mejores equipos del mundo, Estados Unidos y Canadá, y, de nuevo, participación española con Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté en el programa corto de patinaje artístico individual y las clasificaciones masculina y femenina de moguls de esquí acrobático. Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.
Los mejores atletas y récord de españoles
Además del patinador barcelonés, participan en la prueba de esquí de fondo tres españoles más: Jaume Pueyo, Marc Colell y Bernat Sellés. Con un total de cuatro, será, hasta el momento, el día con más participantes de nuestro país hasta la fecha en Milano Cortina 2026
Dos de los mejores patinadores que podremos disfrutar en esta jornada son la neerlandesa Suzanne Schulting y el canadiense Steven Dubois. Johannes Hosflot 'Klaebo' opta a repetir medalla de oro tras lograr la de esquiatlón 10+10 km, pero el local Federico Pellegrino tratará de impedirlo. En la categoría femenina, las suecas Jonna Sundling y Ebba Andersson son las rivales de la estadounidense Jessie Diggins.
El duelo de slopestyle se prevé apasionante y, como siempre, espectacular. El defensor del título olímpico, el estadounidense Alex Hall, y el noruego Birk Ruud, que quedó primero en la clasificación, mientras que Hall decidió no arriesgar y se metió octavo, de doce.
El francés Éric Perrot y los noruegos Sturla Holm Laegreid y Johan-Olav Botn son los candidatos a reinar en biatlón. Las estadounidenses Mikaela Shiffrin y Breezy Johnson forman un tándem realmente poderoso para la combinada por equipos femenina. La alemana Julia Taubitz es la máxima favorita al oro en luge, pero en la primera manga quedó segunda por detrás de su compatriota Merle Fraebel. Austria se perfila como la máxima candidata en saltos mixtos con participantes como Marita Kramer o Jan Hörl, al frente.
Pruebas que se pueden ver en RTVE Play hoy 9 de febrero:
Pulsa en el link que quieras e irás al directo de la competición que elijas
9:15 Esquí de fondo. Clasificación sprint (M y F)
10:30 Patinaje de velocidad. Pista corta. Clasificación. Semifinales y finales
10:30 Esquí alpino. Combinada. Clasificación (M y F)
11:15 Esquí acróbatica. Moguls clasificación (M)
11:45 Esquí de fondo. Final sprint (M y F)
12:30 Esquí acrobático. Final slopestyle (M)
13:30 Biatlón. Final 20 km (M)
14:00 Esquí alpino. Final combinada por equipos (F) (2ª manga)
14:10 Esquí acrobático. Moguls clasificación (F)
17:00 Luge. Final (F) Tercera manga
17:30 Saltos de esquí. Final mixtos
18:30 Patinaje artístico. Programa corto (M)
18:35 Luge. Final (F) Cuarta manga
20:10 Hockey sobre hielo. Canadá - Estados Unidos (F)
23:00 Milano Cortina en Juegos
Hora y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 tienen lugar desde el 6 hasta el 22 de febrero de 2026, se podrán ver las competiciones más destacadas en directo en Teledeporte y en RTVE Play hay hasta cuatro señales simultáneas para que no te pierdas nada de las más de 500 horas de emisión. También tienes la mejor información de última hora en RNE y RTVE.es/deportes.