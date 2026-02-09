Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el martes 10 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos a nivel mundial, encaran su tercer día de competición. La tercera jornada nos ha dejado el debut de las dos parejas españolas de patinadores artísticos: Olivia Smart y Tim Dieck y Sofía Val y Asaf Kazimov.

Los deportes de invierno toman ya el protagonismo absoluto de una cita que se alargará hasta el próximo 22 de febrero. El tercer día le sirvió al suizo Franjo von Allmen para llevarse su segundo oro de estos Juegos, tras su victoria en descenso, la prueba reina de esquí alpino, ha vencido en combinada de equipos junto a su compatriota Tanguy Nef. Los austriacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller compartieron la plata con los también suizos Marco Odermatt, que al menos tocó metal tras quedar cuarto en descenso, y Loic Meillard.

Otra de las sorpresas del día fue la victoria de Mathilde Gremaud, tras la desafortunada caída de Eileen Gu, en la prueba de slopestyle de esquí acrobático.

01.37 min Transcripción completa Half Five y en Beaker hace cuatro años en Pekín. Aquí en esta modalidad tan solo pudo ser plata, superada precisamente por Mathilde Gremot que aspira a rehabilitar su oro. Ahí arranca Elien Gu, ahí switch, dos, disaster, ha caído. ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Y eso significa que Gu.. se queda sin su soñada medalla de oro en Slope Style para repetir la plata de hace cuatro años en Pekín no está mal cuatro medallas en dos ediciones de los Juegos Olímpicos. No está mal, pero ahí están ya celebrando el oro antes de salir los suizos. son fiesta y no todos los días son de colores y ahí tenemos ya pues es que no hace falta para que para que voy a arriesgar una una caída así con el 83 60 de la 86 91 de la segunda ronda y es campeona olímpica matilde gremó que se está dando un homenaje para toda la afición total total se está regalando manera qué manera de acabar unos juegos sin presión maravilloso esto es la mejor manera que puedes acabar estar arriba que te toque salir y que ya no tengas que salir a ver a ver a para la foto bueno pues qué final que final de la final olímpica de lópez del vaga la redundancia oro para martín Martílde Jaremont, la vigente campeona olímpica que revalida el título aquí en el Livinho, en el Snow Park. Y deja de nuevo sin oro a la gran favorita Ilingu, la china, que vuelve a quedarse con la plata. Les va a acompañar en el podio la canadiense megan olham bueno la verdad es que matilde ha hecho una Gremaud gana y saborea su oro en slopestyle tras una inopurtuna caída de Eileen Gu

Siete finales y partidazo de hockey hielo Los platos fuertes de la jornada serán las siete disciplinas que disputarán las finales y se podrán ver en RTVE Play. Las finales de patinaje de velocidad en pista corta, la masculina y femenina de sprint de esquí de fondo, la masculina de slopestyle de esquí acrobático, la masculina de biatlón 20 km, la combinada por equipos femenina de esquí alpino, la femenina de luge y la final de saltos de esquí mixtos. También habrá un partidazo femenino de hockey sobre hielo entre los dos mejores equipos del mundo, Estados Unidos y Canadá, y, de nuevo, participación española con Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté en el programa corto de patinaje artístico individual y las clasificaciones masculina y femenina de moguls de esquí acrobático. Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Los mejores atletas y récord de españoles Además del patinador barcelonés, participan en la prueba de esquí de fondo tres españoles más: Jaume Pueyo, Marc Colell y Bernat Sellés. Con un total de cuatro, será, hasta el momento, el día con más participantes de nuestro país hasta la fecha en Milano Cortina 2026 Dos de los mejores patinadores que podremos disfrutar en esta jornada son la neerlandesa Suzanne Schulting y el canadiense Steven Dubois. Johannes Hosflot 'Klaebo' opta a repetir medalla de oro tras lograr la de esquiatlón 10+10 km, pero el local Federico Pellegrino tratará de impedirlo. En la categoría femenina, las suecas Jonna Sundling y Ebba Andersson son las rivales de la estadounidense Jessie Diggins. El duelo de slopestyle se prevé apasionante y, como siempre, espectacular. El defensor del título olímpico, el estadounidense Alex Hall, y el noruego Birk Ruud, que quedó primero en la clasificación, mientras que Hall decidió no arriesgar y se metió octavo, de doce. El francés Éric Perrot y los noruegos Sturla Holm Laegreid y Johan-Olav Botn son los candidatos a reinar en biatlón. Las estadounidenses Mikaela Shiffrin y Breezy Johnson forman un tándem realmente poderoso para la combinada por equipos femenina. La alemana Julia Taubitz es la máxima favorita al oro en luge, pero en la primera manga quedó segunda por detrás de su compatriota Merle Fraebel. Austria se perfila como la máxima candidata en saltos mixtos con participantes como Marita Kramer o Jan Hörl, al frente.