Algunos retrasos y cancelaciones por la huelga de los sindicatos minoritarios de maquinistas

Viajeros de tren de Málaga (Andalucía), Cataluña y Galicia se han encontrado con cancelaciones o atrasos causadas por el seguimiento de la huelga de los sindicatos minoritarios de maquinistas. Alferro, CGT y Sindicato Ferroviario se han desmarcado del acuerdo para desconvocar la huelga.

Tras la firma, Renfe anuló los servicios mínimos y ha trabajado durante la mañana para reubicar a los pasajeros afectados. El seguimiento de los paros ha sido del 2,02% de la plantilla en los turnos de tarde y mañana. Los tres sindicatos minoritarios se han concentrado en la estación Puerta de Atocha (Madrid) a mediodía.

Rodalies: "afectaciones" en todas las líneas Los trenes de cercanías catalanes han iniciado el día con retrasos y pocas frecuencias. En la R1, la línea del Maresme, han pasado dos trenes por hora en sentido Blanes- Mataró. Entre Mataró y L'Hospitalet de Llobregat circulan cinco trenes a la hora, según Renfe. Las deficiencias en el servicio se han intentado paliar con una lanzadera y autobuses entre Maçanet-Massanes y Blanes. En la R2 Sud, la frecuencia es de dos trenes por hora y sentido; en la R2 y la R2 Nord se mantienen limitaciones de velocidad. La R4 continúa sin servicio entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia, pero la lanzadera entre Terrassa-Estació del Nord y Manresa sigue operativa. La R7 y la R8 se mantienen sin circulación. Los sindicatos de maquinistas desconvocan la huelga tras alcanzar un acuerdo con Transportes RTVE.es

Málaga: anulaciones y retrasos en Cercanías La mañana ha empezado con la anulación de una quincena de trenes en la línea C1 entre Málaga y Fuengirola aunque, a partir de las 10 horas, se ha restablecido la normalidad con una frecuencia de paso de 20 minutos. También se ha suspendido un tren en la ruta C2, que une Málaga con Álora. Se trata de las "primeras incidencias como consecuencia de la bravuconada del Ministerio de despreciar a una parte del colectivo ferroviario y revocar el decreto de servicios mínimos", han manifestado fuentes de CGT.