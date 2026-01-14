Mueren al menos 25 personas en Tailandia al caer una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros

Al menos 25 personas han muerto y otras 80 han resultado heridas al caer una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros en Tailandia, según fuentes policiales citadas por la agencia Reuters. En el tren, que cubría la ruta entre la capital, Bangkok, y Ubon Ratchatani (noreste de Tailandia) viajaban 195 pasajeros.

El suceso ha ocurrido en Ban Thanon Kho, a unos 250 kilómetros de Bangkok, en la provincia de Nakhon Ratchasima. El gobierno regional ha informado en redes sociales, según recoge Efe, de que la grúa sostenía un puente en construcción en una línea destinada a la alta velocidad. "Se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", han añadido.

Los bomberos han logrado contener el incendio mientras los equipos de rescate han liberado a los heridos, muchos de ellos atrapados en los vagones volcados. Las labores de rescate continúan y el número de víctimas podría aumentar.

Según la televisión local, la grúa pesaba entre 20 y 30 toneladas y no ha sido la única estructura que ha caído sobre el tren.

Imágenes de la grúa caída sobre el tren de pasajeros en Tailandia, el 14 de enero de 2026. AP Photo/Nathathida Adireksarn