Mueren al menos 25 personas en Tailandia al caer una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros
- El tren cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchatani
- Por encima de la línea férrea convencional se está construyendo otra línea de alta velocidad
Al menos 25 personas han muerto y otras 80 han resultado heridas al caer una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros en Tailandia, según fuentes policiales citadas por la agencia Reuters. En el tren, que cubría la ruta entre la capital, Bangkok, y Ubon Ratchatani (noreste de Tailandia) viajaban 195 pasajeros.
El suceso ha ocurrido en Ban Thanon Kho, a unos 250 kilómetros de Bangkok, en la provincia de Nakhon Ratchasima. El gobierno regional ha informado en redes sociales, según recoge Efe, de que la grúa sostenía un puente en construcción en una línea destinada a la alta velocidad. "Se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", han añadido.
Los bomberos han logrado contener el incendio mientras los equipos de rescate han liberado a los heridos, muchos de ellos atrapados en los vagones volcados. Las labores de rescate continúan y el número de víctimas podría aumentar.
Según la televisión local, la grúa pesaba entre 20 y 30 toneladas y no ha sido la única estructura que ha caído sobre el tren.
Los ingenieros denuncian falta de seguridad
El vice primer ministro y ministro de Transportes tailandés, Phiphat Ratchakitprakarn, ha ordenado una investigación urgente del siniestro.
La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia ha atribuido el siniestro a "deficiencias de seguridad" en las construcciones públicas.
El presidente de la asociación, Amorn Pimanamas, ha advertido de que "la causa exacta del colapso [de la grúa] no se puede determinar" por el momento, y que se barajan cuatro hipótesis de las que aún no han trascendido detalles.
La vía de alta velocidad, una de las que hay en este momento en construcción en el país, está siendo construida por encima de la vía existente.
La nueva línea debe conectar Tailandia con China a través de Laos. Más de un tercio de su construcción se ha completado en el segmento que conecta Bangkok con Nakhon Ratchasima, y la línea completa hasta Nong Khai en la frontera con Laos estará lista para 2030.
El Ministerio de Exteriores de China ha mostrado su interés en lo ocurrido dada la importancia que Pekín atribuye a la seguridad tanto de los proyectos como del personal.