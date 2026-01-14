Catar confirma retirada de "algunas" tropas de Estados Unidos de Doha por tensiones en Oriente Medio
El Gobierno de Catar ha confirmado este miércoles la salida de "algunos efectivos" de Al Udeid, la base aérea estadounidense más grande de Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, y afirmó que esta medida se está tomando "en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región". "Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región", ha dicho la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar en un comunicado, en el que no hizo referencia a la escalada entre Irán y Estados Unidos en medio de las protestas en el país persa y las amenazas de Washington.
El Gobierno catarí ha hecho referencia así a "los informes mediáticos que circulan sobre la salida de algunos efectivos de la base aérea de Al Udeid" y de otras en Oriente Medio como medida preventiva ante una posible escalada bélica marcada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en Irán. En medio de estas amenazas, el Gobierno de Catar ha afirmado que el país árabe "continúa tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes en su territorio", algo que afirmó que es "una prioridad absoluta" junto con la protección de "instalaciones vitales y militares".
La compañía aérea de Lufthansa ha informado a sus empleados que se preparen para abandonar Israel y va a cancelar vuelos a partir de mañana.
Arabia Saudí ha instado a su personal a limitar los viajes "no esenciales"
Tambie, la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí ha instado este miércoles a su personal a limitar los viajes "no esenciales" a instalaciones militares de Oriente Medio, en un momento de máxima tensión marcado por las amenazas de Washington de intervenir en Irán por la represión en las protestas en la República Islámica.
"Dadas las tensiones regionales, la misión de Estados Unidos en Arabia Saudí ha recomendado a su personal extremar las precauciones y limitar los viajes no esenciales a las instalaciones militares de la región", ha dicho la embajada estadounidense en Riad en un comunicado publicado en su página web.
Asimismo, ha pido a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el reino árabe que "hagan lo mismo", mientras ha recordado que la legación diplomática "continúa vigilando la situación regional" y que sus operaciones "no han cambiado".
"Mantengan un plan de seguridad personal"
Además, recomendó a los nacionales de EE. UU. en la región que "mantengan un plan de seguridad personal", puesto que "las crisis pueden surgir inesperadamente al viajar o vivir en el extranjero, y un buen plan ayuda a analizar posibles escenarios y determinar con antelación la mejor estrategia".
La nota no ha hecho referencia explícita a la escalada entre Irán y Estados Unidos, marcada por las protestas en el país persa y las amenazas de Washington de intervenir. Estas recomendaciones estadounidenses han sido emitidas poco después de que Catar confirmara la salida de "algunos efectivos" de Al Udeid, la base aérea de Estados Unidos más grande de todo Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, una medida preventiva ante "las tensiones que están teniendo lugar en la región".
Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que enviará ayuda a los opositores de Irán en medio de las protestas que están sacudiendo el país, mientras que también volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas.
En respuesta, la Misión Permanente de Irán ante la ONU acusó al mandatario estadounidense de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada el martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días
La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado a este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión de las fuerzas estatales, mientras que "miles" más han resultado heridos. La organización con sede en Oslo indica en un comunicado que solo entre el 8 y 12 de enero se registraron al menos 3.379 muertes, incluidos manifestantes y al menos 121 miembros de las fuerzas estatales, cifra que ha calificado de "mínimo absoluto", ya que nuevos informes y testimonios "ilustran aún más la magnitud de la violencia".
Al menos 15 iraníes fallecidos por la represión tenían menos de 18 años, según IHRNGO, que afirma que el número de muertes verificado por sus fuentes desde el estallido de las protestas en diciembre se ha contabilizado en 15 provincias de la República Islámica. Según datos recopilados por la organización, más de 10.000 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas.
La ciudad de Karaj, en la provincia de Alborz, ha sido escenario de una de las represiones más sangrientas, según la ONG. Varios testigos dijeron a IHRNGO que las fuerzas estatales en Karaj utilizaron ametralladoras pesadas DShK contra los manifestantes. IHRNGO también ha recibido informes sobre una intensificación del despliegue de seguridad y la imposición de condiciones de ley marcial desde el atardecer hasta el amanecer en varias ciudades, particularmente en las regiones kurdas. En Rasht, uno de los principales centros de las protestas, un testigo ha descrito una represión generalizada y asesinatos de manifestantes.
Según el testimonio de un testigo en Rasht recogido por la ONG, un grupo de jóvenes manifestantes ha quedado atrapado en la zona del bazar, entre incendios y rodeado por las fuerzas de seguridad; alzaron las manos en señal de rendición, pero aun así fueron asesinados a tiros. IHRNGO también ha recibido numerosos informes sobre personas heridas que han sido "rematadas", y testimonios que señalan que esto ocurrió tanto en las calles como en centros médicos.
El pasado mes de junio, Irán atacó la base aérea de Al Udeid -que alberga unos 10.000 efectivos estadounidenses- como represalia por los bombardeos de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares iraníes durante la guerra en ese mes entre la República Islámica e Israel. Esos ataques, que fueron interceptados en su mayoría por las defensas aéreas de Catar, no causaron víctimas, pero sí provocaron una escalada de tensiones en Oriente Medio.