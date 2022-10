La 'cárcel del velo' en Irán: "Masha es el rostro de una tragedia que nos asola desde hace décadas"

"Los mejores libros son aquellos que te cuentan lo que ya sabes". Con esta cita de la novela 1984 de George Orwell, Lunette una joven iraní de 17 años, compara la situación que atraviesan las mujeres iraníes a raíz de la muerte de Masha Amini. Accede a una entrevista con RTVE.es desde la localidad de Elburz, a casi 60 kilómetros al este de Teherán. La narración distópica no dista de la realidad que viven las mujeres y las niñas en Irán.

"Leí en varias ocasiones 1984 y también Rebelión en la granja, ambos hablan de nuestra vida bajo el régimen de los ayatolás. Nosotras hemos sufrido mucho, quieren imponernos el autoritarismo que describe muy bien Orwell". Esta joven sueña con estudiar filología inglesa, quiere escribir y le apasionan los libros. Desde una edad muy temprana ha encontrado en los cuentos y las novelas un refugio para inhalar aire en medio de la asfixia impuesta por un régimen que, según ella describe, pretende "esconder a las niñas".

La muerte de Mahsa Amani, una joven kurda de 22 años, por supuestamente ponerse mal el shador (velo iraní) el pasado 16 de septiembre, le ha provocado sentimientos encontrados. "En los últimos 25 días, vivo en una montaña rusa de emociones", explica. Desde ese día no han parado las manifestaciones, huelgas y abucheos contra el presidente ultraconservador de la República Islámica, Ebrahim Raisí. Lunette, por un lado, siente tristeza por las muertes y las detenciones de centenares de mujeres y hombres que han salido a protestar; por otro lado, tiene la esperanza de que estas revueltas impulsen "un cambio y un futuro mejor para mí y para la generación que viene".

Más de un millar de detenciones

Las manifestaciones han entrado en su cuarta semana y las autoridades iraníes no consiguen apagar la llama del mayor descontento social en los últimos años. Conforme reina el hartazgo en las calles de varias ciudades todos los días, crece también la represión. Las autoridades han detenido a periodistas, blogueros, activistas y han puesto fuertes restricciones a internet. Según los últimos datos del Center for Human Rights in Iran (CHRI), han sido detenidas al menos 1.200 personas, entre ellas 92 activistas e integrantes de la sociedad civil. Las últimas detenciones han ocurrido directamente en domicilios o lugares de trabajo.

"Muerte al dictador", "Muerte a la República Islámica" o "Mujer, vida y libertad" son los mensajes que resuenan estos días en las calles, pero también en los patios de las escuelas y en las puertas de las universidades. Ellas, asegura Lunette, gritan sin miedo porque "no se trata solo del hiyab, sino de una lista larga de normas estúpidas que se suman a los problemas económicos ya existentes", explica. Enumera las leyes que las discriminan: una mujer no puede tener ningún cargo político importante, no puede ser jueza, tiene prohibido tener un pasaporte sin el permiso de su tutor, no puede tener la custodia de sus hijos después del divorcio y un hombre puede demandar a su mujer por no tener relaciones sexuales con él y si no cambia tiene el permiso legal para casarse de nuevo.

"La mujer no es más que una muñeca sexual que tiene que obedecer cualquier cosa que el hombre le diga", resume Lunette. "Es como si siempre te dijeran que te escondas. Quieren que todas nos mantengamos puras e incluso hablar o charlar con un chico significa que somos sucias. En la escuela primaria siempre nos decían que si no te cubrías el pelo, te colgarían de cada mechón que no estuviera cubierto en el infierno", añade.

“En la escuela primaria siempre nos decían que si no te cubrías el pelo, te colgarían de cada mechón que no estuviera cubierto en el infierno“

Shirin Salehi tiene 40 años, nació tres años después de la Revolución Islámica en 1979. Es artista visual y profesora en distintos centros en Madrid y Nueva York y dedica parte de su tiempo a hacer de intérprete a las personas refugiadas que provienen de Irán y Afganistán. Vive estas manifestaciones a miles de kilómetros con "mucha tristeza y angustia, preocupada por mis personas queridas, apenas podemos comunicarnos, y tengo el corazón inquieto por cada una de las mujeres y hombres que están arriesgando sus vidas en las calles solo por pedir algo que es profundamente justo y les pertenece: su derecho más básico a la libertad", relata.