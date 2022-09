La muerte de una joven tras ser detenida por la Policía por no llevar bien el velo ha continuado sacudiendo este domingo a Irán con protestas, portadas de la prensa reformista dedicadas a la fallecida y peticiones de que se tomen medidas. Mahsa Amini, de 22 años, falleció el viernes a consecuencia del infarto y el coma que sufrió el martes en una comisaria de Teherán, donde estaba detenida por la llamada Policía de la moral por no llevar bien el velo, prenda obligatoria en el país persa.

Dos días después de su fallecimiento prosiguen las protestas y las muestras de descontento popular. “Mujeres, vida y libertad” entonaron hoy un grupo manifestantes en la Universidad de Teherán por la muerte de Amini, informó la web de noticias iraní Ruydad 24.

Vídeos compartidos en redes sociales por periodistas iraníes muestran a varias decenas de jóvenes marchando en la universidad capitalina entonando cánticos de protesta. Otros vídeos publicados por internautas enseñan más protestas, pero su autenticidad no está verificada. Esas protestas siguen a las que se produjeron el sábado durante el entierro de Amini en su ciudad natal de Saghez, además de en la capital y otros lugares del país.

Las autoridades iraníes han confirmado las manifestaciones del sábado durante el sepelio, donde hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, detenidos y heridos. “En el funeral de Mahsa Amini no murió nadie y solo hubo algunos heridos leves”, ha dicho a los medios iraníes el diputado de Saghez Behzad Rahimí. El político afirma que las fuerzas de seguridad usaron “perdigones” en las protestas causadas por “oportunistas”. En las protestas en el entierro, muchas mujeres se quitaron sus velos en señal de desafío y protesta.

"Las mujeres de Saghez se han quitado el velo en protesta por el asesinato de Mahsa Amini, una mujer de 22 años, a manos de la Policía de la moral y corearon: ¡Muerte a la dictadura! Quitarse el hiyab es un delito punible en Irán. Hacemos un llamado a las mujeres y los hombres de todo el mundo para que muestren solidaridad", asegura en su cuenta de Twitter la periodista y activista iraní Masih Alinejad.

