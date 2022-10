Irán vive una de las jornadas más duras de protestas desde la muerte de Mahsa Amini

Irán ha vivido este sábado una de las jornadas más duras de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, con enfrentamientos en una docena de ciudades, huelgas y abucheos al presidente iraní, Ebrahim Raisí, en unas movilizaciones que entran en su cuarta semana.



Tras tres días sin protestas -el miércoles fue festivo y jueves y viernes son el fin de semana en el país- la semana iraní ha comenzado con renovados gritos de “Mujer, libertad vida” tras las llamadas a movilizaciones por parte de centros universitarios y activistas.



En los alrededores de la prestigiosa Universidad de Sharif de Teherán pequeños grupos de jóvenes y mujeres sin velos se han arremolinado en esquinas desde las que han lanzado eslóganes, en medio de una fuerte presencia policial, con docenas de antidisturbios por la zona."¡Apoyadnos, apoyadnos policía!", ha gritado una mujer que no llevaba velo en las inmediaciones del centro universitario a los agentes antidisturbios presentes para que se uniesen a los manifestantes.

Aumenta la tensión en las calles de Irán

En un tenso ambiente en los alrededores de la universidad, algunas personas han discutido con policías, mientras los primeros gases lacrimógenos han comenzado a oscurecer las calles. "Muerte a la República Islámica", ha gritado un grupo de jóvenes en una calle lateral, a lo que han añadido "República Islámica no te queremos, no te queremos".



Un hombre ha gritado "no tenéis honor" a los agentes, mientras varias de las tiendas de la zona tenían las persianas medio bajadas. También se han escuchado disparos, pero no fue posible distinguir de qué tipo.

En la capital las protestas se extendieron a diferentes puntos, desde el sureño Gran Bazar, a la norteña plaza de Tajrish. La también norteña calle Shariati ha sido cortada por la Policía, que ha disparado perdigones a los manifestantes, han contado a Efe testigos presenciales.