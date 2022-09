Algunas queman el velo, muchas protestan ondeándolo frente a las universidades y otras han llegado incluso a manifestarse cortándose el pelo. Pueden ser encarceladas, golpeadas y expulsadas de su trabajo, pero la valiente rebelión de las mujeres en Irán contra la obligación de llevar hiyab tras la muerte de Mahsa Amini no cesa. "Al igual que el movimiento por el sufragio femenino, las mujeres iraníes está haciendo historia", celebra en las redes la periodista y activista Masih Alinejad.

“To the world who still don’t know that in Iran #WalkingUnveiled is a punishable crime. Yes these women who removed their hijab can get jailed, beaten & kicked out from job. But like the women's suffrage movement, Iranian women making history. #مهسا_امینی pic.twitter.com/pu3uUA1teM “

Desde plataformas como Twitter, las iraníes están desafiando al Gobierno haciendo llegar vídeos y fotografías de las protestas que sacuden todo el país desde el pasado día 16, cuando se conoció el fallecimiento de la joven de 22 años al sufrir un infarto en una comisaría de Teherán, donde estaba detenida por la llamada Policía de la moral por no llevar bien el velo.

Masih Alinejad es una de las periodistas que está dando voz a las manifestantes a través de sus redes sociales. "He recibido este vídeo desde Saghez, la ciudad en la que Masha Amini nació", dice en una de sus publicaciones, en la que aparece una mujer de la misma edad de Amini cruzando una carretera, con el pelo suelto y un velo rosa en las manos. "El Gobierno ha filtrado Instagram, ha restringido internet y está matando gente en las calles, pero no pueden matar nuestra esperanza y nuestros sueños", cuenta.

“I received this video from Saghez the city that #Mahsa_Amini was born. The woman says: I am also 22 years old, like (Jina) Mahsa. The government filtered Instagram, restricting internet & killing people in the streets but they cannot kill our hope and our dreams.#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/A3TRVVsENK“