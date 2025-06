Netanyahu no descarta asesinar al líder supremo iraní, Alí Jameneí: "Haremos lo que sea necesario"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no niega ni descarta la posibilidad de asesinar al líder supremo iraní, Alí Jameneí. En una entrevista televisada con la cadena estadounidense ABC, Netanyahu ha asegurado que matar al ayatolá no supondría una escalada del conflicto con Irán, sino que le pondría fin. "Estamos haciendo lo que tenemos que hacer", ha declarado.

"Hemos tenido medio siglo de conflicto propagado por este régimen que aterroriza a todos en Oriente Medio (...) La 'guerra eterna' es lo que Irán quiere, y nos están llevando al borde de una guerra nuclear. De hecho, lo que Israel está haciendo es impedirlo, poner fin a esta agresión, y solo podemos lograrlo enfrentándonos a las fuerzas del mal", ha añadido.

Tras cuatro días de fuego cruzado, los ataques entre Israel e Irán siguen escalando sin freno. Irán le declaró la guerra a Israel tras los primeros misiles lanzados contra Teherán el viernes e Israel ha asegurado que aún no ha terminado su operación en el país persa y que no se detendrá hasta completarla.

Los misiles israelís del viernes descabezaron la cúpula de poder de Irán: el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salami, y el jefe Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí, murieron en el ataque. También otros altos mandos militares y varios de los científicos nucleares más reputados del país persa.

El primer ministro también ha afirmado que está luchando contra el enemigo de su socio número uno : "No solo luchamos contra nuestro enemigo. Luchamos contra el enemigo de ustedes. ¡Por Dios!, corean 'Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos'".

Según un informe del Wall Street Journal, Irán ha trasladado a sus socios que busca poner fin a las hostilidades y reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear , que tenían previsto haberse celebrado en Omán el domingo, pero se cancelaron por los ataques. Preguntado por ello, Netanyahu ha asegurado que no le sorprendía esa información, pues Irán "quiere seguir manteniendo estas conversaciones falsas en las que miente, engaña y da largas a Estados Unidos", y aseguró tener "información muy sólida" al respecto.

El primer ministro israelí, además, ha asegurado que "a Estados Unidos le conviene apoyar a Israel" en su objetivo de eliminar el programa nuclear iraní: "Hoy es Tel Aviv. Mañana es Nueva York. Entiendo 'América Primero'. No entiendo 'América Muerta'. Eso es lo que esta gente quiere. Cantan 'Muerte a América'. Así que estamos haciendo algo al servicio de la humanidad, y es una batalla del bien contra el mal. Estados Unidos apoya al bien. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump, y agradezco profundamente su apoyo".

Trump vetó un plan anterior para matar a Jameneí

El domingo, dos altos funcionarios estadounidenses declararon a la agencia Reuters bajo condición de anonimato que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había vetado un plan israelí para asesinar a Alí Jameneí después de que el país hebreo le informara de que tenía la posibilidad de matarlo.

"¿Han asesinado ya los iraníes a un estadounidense? No. Hasta que lo hagan, ni siquiera estamos hablando de perseguir a los líderes políticos", señaló una de las fuentes. Trump y Netanyahu mantienen conversaciones frecuentes, pero las fuentes no confirmaron si Trump le transmitió él mismo el mensaje de no llevar a cabo el asesinato.

En otra entrevista que Netanyahu mantuvo con Fox News Channel el domingo, el primer ministro israelí señaló que había "muchos informes falsos sobre conversaciones que nunca se llevaron a cabo". "No voy a entrar en detalles", aseveró.

08.21 min Jesús Núñez (IECAH) sobre los ataques entre Irán e Israel: "Es una guerra abierta con potencial de escalada regional que puede llevar al absoluto descontrol"

"Puedo decirles que creo que hacemos lo que tenemos que hacer, haremos lo que tenemos que hacer. Y creo que Estados Unidos sabe lo que le conviene", afirmó Netanyahu. En declaraciones previas, Trump aseguró a Reuters el viernes que Estados Unidos "sabía todo" sobre los ataques israelíes.

En una rueda de prensa virtual este lunes con medios israelíes, Netanyahu ha reiterado que "harán lo que sea necesario" en relación con el posible asesinato de Jameneí y ha destacado la buena coordinación con Washington. El primer ministro israelí también ha recordado que la operación militar en Irán, que llevaba preparándose "meses", tiene tres objetivos: "La eliminación del programa nuclear, la eliminación de la producción y la capacidad de producción de misiles balísticos y la eliminación del eje terrorista".

Los ataques israelíes ya han causado 224 muertos y más de un millar de heridos en Irán, según las autoridades locales, mientras que las respuestas de Teherán se han cobrado al menos 24 víctimas mortales en Israel.