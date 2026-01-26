Israel identifica el cuerpo del último rehén que quedaba en Gaza, paso previo para la reapertura del paso de Rafah

El Ejército israelí ha confirmado la localización e identificación del cuerpo del sargento primero Ran Gvili, el último de los rehenes israelíes por recuperar tras el ataque del 7 de octubre de 2023, en un cementerio al este de la ciudad de Gaza, cerca de los barrios de Shujaiya, Daraj y Tuffa. La familia ha sido informada de que los restos serán trasladados a Israel para su entierro.

Gvili, de 24 años, formaba parte de la unidad 'Yasam' del distrito sur de la Policía israelí. El 7 de octubre se encontraba en su domicilio recuperándose de un accidente de motocicleta que le había causado una fractura de hombro. Al conocer la infiltración de combatientes de Hamás en el sur de Israel, se puso el uniforme y se dirigió al frente para enfrentar a los atacantes. Posteriores evaluaciones militares concluyeron que murió durante los combates y que su cuerpo fue trasladado después a Gaza. Vecinos del kibutz se refirieron a él como "el defensor de Alumim".

La recuperación de sus restos pone fin al capítulo de los rehenes israelíes del 7 de octubre y cierra una de las cuestiones que han condicionado tanto la conducción militar de la guerra como las decisiones políticas sobre el futuro inmediato de Gaza. "Después de varios meses, las evaluaciones concluyeron que tras una feroz batalla, y solo cuando se le acabaron las municiones, Ran cayó en combate y fue secuestrado y llevado a Gaza", ha aseverado el Foro de las Familias de los Rehenes, en un comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado poco después que, tras la recuperación del cuerpo del último rehén, hay que entrar en "la siguiente etapa" del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que es el desarme de Hamás. "Estamos al comienzo de la siguiente etapa, que es el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza. No es la reconstrucción", ha subrayado el líder israelí ante un pleno de la Knéset (Parlamento israelí).

Con esta entrega, los islamistas han devuelto ya a Israel a todos los cautivos que tenían en su poder -vivos y muertos- en esta primera fase del acuerdo del alto el fuego de 20 puntos de Trump. Estados Unidos anunció el pasado 14 de enero el inicio de la segunda fase de este plan, que contempla la reconstrucción del enclave, el desarme de Hamás y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas palestino que supervisará la polémica Junta de Paz liderada por el presidente estadounidense.

Hamás ya ha asegurado en estas últimas semanas estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata, pero en una reciente carta enviada a los mediadores exige que, antes de discutir la entrega de armas en esta segunda fase, Israel debe cumplir con sus obligaciones pendientes que tiene de esta primera fase, como la reapertura del paso de Rafah, la entrada de casas prefabricadas, la entrega de las cantidades acordadas de ayuda y excavadoras, así como "el fin de las violaciones del alto el fuego" por parte del Ejército israelí.

Encontrado el cuerpo, abrirá el paso de Rafah La recuperación de su cuerpo ha estado directamente vinculada a una de las decisiones operativas y políticas más sensibles del conflicto: la reapertura del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu había anunciado que Israel reabriría el cruce una vez hubiera terminada la operación militar destinada a localizar y recuperar los restos de Gvili, una condición que el Ejecutivo hebreo, presionado por el Foro de las Familias de los Rehenes, había establecido para abrir el paso que conecta a a Gaza con Egipto en medio de una creciente presión internacional. Aunque el comunicado oficial no fijó un calendario, un responsable estadounidense señaló que la operación se prolongaría varios días, lo que permitiría reabrir Rafah antes de que terminase la semana. Un anuncio ha llegado tras la última visita de los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, a Israel. Procedentes de Abu Dabi, los norteamericanos se reunían con el primer ministro israelí después de haber participado en las primeras negociaciones tripartitas (EE.UU., Rusia y Ucrania) celebradas para alcanzar un plan de paz negociado para Kiev. Hamás dice estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata pactado en el Cairo El paso de Rafah, el único que conecta Gaza con Egipto, está concebido principalmente para el tránsito de personas y llevaba prácticamente cerrado más de año y medio. Responsables del comité que supervisa la administración de Gaza ya habían anticipado que el cruce volvería a abrir esta semana, incluso antes de que Israel confirmara oficialmente la recuperación del cuerpo. Esa fue una exigencia de los negociadores palestinos y que, al parecer, le habrían trasladado a Netanyahu los enviados de Trump, citan medios israelíes. La decisión ha generado fuertes tensiones dentro del Gobierno israelí. En una reunión del gabinete de seguridad, ministros de la extrema derecha criticaron la reapertura del paso mientras Hamás no haya sido completamente "derrotado". El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, advirtió de que abrir Rafah enviaría “un mensaje muy peligroso”. Otros miembros del Ejecutivo acusaron al Gobierno de allanar el camino para una implicación de la Autoridad Palestina en la gestión de la Franja, una posibilidad rechazada frontalmente por el Ejecutivo israelí. Estados Unidos, por su parte, ha intensificado la presión sobre Israel para avanzar en la siguiente fase, la segunda, del plan de paz impulsado por la Casa Blanca, que incluye la reapertura de Rafah y el desarme de Hamás. Israel se había resistido a avanzar en esa fase mientras el cuerpo de Gvili no hubiera sido recuperado, un vínculo que no figuraba de forma explícita en el acuerdo inicial alcanzado el pasado mes de octubre.