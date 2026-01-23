Los médicos de Gaza realizan las primeras operaciones a corazón abierto tras más de dos años de masacre israelí
- El Ministerio de Sanidad de Gaza lo califica de "logro nacional"
- La falta de suministros médicos y los daños en las infraestructuras hacían imposibles estas intervenciones
El sistema sanitario de la Franja de Gaza, destrozado por los ataques israelíes, ha podido retomar las operaciones más complejas gracias al precario alto el fuego entre Hamás e Israel, que se inició el 10 de octubre. El ministerio de Sanidad del enclave ha informado este viernes de la realización de tres cirugías de corazón abierto, las primeras de este tipo en más de dos años, informa Efe.
"El ministerio de Sanidad anuncia la finalización exitosa de tres cirugías a corazón abierto con la participación de equipos del ministerio de Sanidad, liderados por la dra. Sahar Abu Ghali, y una delegación médica de la Fundación PalMed, encabezada por el dr. Kifah Alwan", ha comunicado el departamento, que lo califica de "logro nacional".
Falta de medios y hospitales destruidos
Este tipo de intervenciones tuvieron que suspenderse por la escasez de medicamentos y suministros médicos, y la destrucción de la infraestructura de los centros especializados: el Complejo Médico Al Shifa y el Hospital Europeo de Gaza.
El 78% de las edificaciones de Gaza han quedado dañadas por el conflicto, y el 30% de las infraestructuras sanitarias según Naciones Unidas. La situación de estas instalaciones es especialmente delicada, con un sistema de salud en el que ninguno de los hospitales de Gaza funciona por completo.
Cientos de pacientes han resultado afectados durante este tiempo. Algunos, especialmente niños, han podido ser evacuados y enviados a Egipto u otros países para ser tratados, entre ellos España.
El derecho internacional humanitario protege especialmente las instalaciones sanitarias y a su personal. Un ataque contra ellos debe estar justificado y ser proporcional, o en caso contrario puede constituir un crimen de guerra. Sudáfrica incluyó los ataques deliberados contra el sistema sanitario gazatí como uno de los motivos para acusarle de "genocidio" en su denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia.
Más de 466 personas han muerto desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó el sur de Israel y mató a 1.200 personas, Israel ha matado a más de 71.500 personas en la Franja.