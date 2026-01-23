Los médicos de Gaza realizan las primeras operaciones a corazón abierto tras más de dos años de masacre israelí

El sistema sanitario de la Franja de Gaza, destrozado por los ataques israelíes, ha podido retomar las operaciones más complejas gracias al precario alto el fuego entre Hamás e Israel, que se inició el 10 de octubre. El ministerio de Sanidad del enclave ha informado este viernes de la realización de tres cirugías de corazón abierto, las primeras de este tipo en más de dos años, informa Efe.

"El ministerio de Sanidad anuncia la finalización exitosa de tres cirugías a corazón abierto con la participación de equipos del ministerio de Sanidad, liderados por la dra. Sahar Abu Ghali, y una delegación médica de la Fundación PalMed, encabezada por el dr. Kifah Alwan", ha comunicado el departamento, que lo califica de "logro nacional".