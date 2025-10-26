Sanidad evacúa de Gaza a un nuevo grupo de 19 menores palestinos para ser atendidos en hospitales españoles

Un total de 19 niños palestinos y 73 acompañantes han llegado este lunes a Madrid tras ser evacuados de la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles, ha confirmado este lunes el Ministerio de Defensa. Los menores son pacientes de traumatología con lesiones causadas por los ataques israelíes, de oncología y hematología, con cardiopatías congénitas, dolencias neurológicas, oftalmológicas o nefrológicas. Tras llegar a la base área de Torrejón (Madrid), serán trasladados a hospitales de varias regiones.

Los pacientes, de ambos sexos, y los acompañantes fueron trasladados hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los entregaron a un equipo del Ministerio de Sanidad español encabezado por la ministra Mónica García, con la participación de personal médico.

La operación del Gobierno español fue ejecutada por la Unidad Médica de Aeroevacuación de Ejército del Aire con dos aviones y más de una docena de militares de la UMAER, entre los que se encontraban médicos y enfermeros de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios.

01.20 min Los gazatíes siguen buscando a los miles de desaparecidos que ha dejado la guerra

"El Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para socorrer a la población palestina que ha sido víctima de la brutal ofensiva de Israel y que no para pese al alto el fuego", ha denunciado su responsable, Mónica García, en unas declaraciones efectuadas en la base de Torrejón remitidas a los medios.

España, ha recordado, fue el primer país en activar este procedimiento con la OMS y con la Comisión Europea, al que luego se ha ido sumando otros; el compromiso de su departamento "con la vida y con el socorro de los palestinos va a continuar", ha añadido, "porque cada vida cuenta".

El Ministerio de Defensa ha felicitado a la UMAER (Unidad Médica de Aeroevacuación) y al Ejército del Aire, que han participado en la evacuación, a través de un mensaje en la red social X.

"Han sido muchos días de trabajo preparando la operación de evacuación que ha tenido lugar este fin de semana y que culmina, en estos momentos, en la Base de Torrejón, donde ya están los dos aviones desplegados", ha informado Defensa en su mensaje.