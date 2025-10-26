Hamás entrará en nuevas zonas de Gaza para buscar los cuerpos de los rehenes tras las advertencias de Trump

El líder negociador de Hamás, Khalil al Hayya, ha afirmado que sus miembros buscarán en nuevas zonas de la Franja de Gaza los cuerpos de los 13 rehenes que aún no han sido hallados, tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No le daremos a la ocupación un pretexto para reanudar la guerra. Liberamos a 20 prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego. El domingo entraremos en nuevas zonas para buscar algunos de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación", ha indicado al Hayya en un comunicado divulgado en los canales oficiales del grupo.

Hamás también ha entregado 17 de los 28 cadáveres de rehenes, pero reconoció, poco más de hace una semana, que ya habían entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos y que el resto "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser recuperados" de los escombros.

Su declaraciones coinciden con nuevas presiones de Estados Unidos y los demás mediadores en el acuerdo de alto el fuego para que la formación islamista complete la entrega de cadáveres con el fin de iniciar las negociaciones para una segunda fase del plan de paz.

El mandatario republicano reconoció el sábado en un mensaje en su cuenta en Truth Social, que "es difícil encontrar algunos cadáveres", pero volvió a presionar a Israel y Hamás para que cumplan con sus obligaciones con el pacto. "Vamos a ver lo que harán en las próximas 48 horas, estoy observando esto muy de cerca", ha dicho Trump en el mensaje, en el que ha insistido en la necesidad de que se proceda al desarme de Hamás.