Hamás entrará en nuevas zonas de Gaza para buscar los cuerpos de los rehenes tras las advertencias de Trump
- La entrega de rehenes es una de las condiciones del alto el fuego, pero 13 cadáveres permanecen en la Franja
- EE.UU. les da 48 horas para entregarlos, aunque reconoce que algunos cuerpos son difíciles de recuperar
El líder negociador de Hamás, Khalil al Hayya, ha afirmado que sus miembros buscarán en nuevas zonas de la Franja de Gaza los cuerpos de los 13 rehenes que aún no han sido hallados, tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"No le daremos a la ocupación un pretexto para reanudar la guerra. Liberamos a 20 prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego. El domingo entraremos en nuevas zonas para buscar algunos de los cuerpos de los prisioneros de la ocupación", ha indicado al Hayya en un comunicado divulgado en los canales oficiales del grupo.
Hamás también ha entregado 17 de los 28 cadáveres de rehenes, pero reconoció, poco más de hace una semana, que ya habían entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos y que el resto "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser recuperados" de los escombros.
Su declaraciones coinciden con nuevas presiones de Estados Unidos y los demás mediadores en el acuerdo de alto el fuego para que la formación islamista complete la entrega de cadáveres con el fin de iniciar las negociaciones para una segunda fase del plan de paz.
El mandatario republicano reconoció el sábado en un mensaje en su cuenta en Truth Social, que "es difícil encontrar algunos cadáveres", pero volvió a presionar a Israel y Hamás para que cumplan con sus obligaciones con el pacto. "Vamos a ver lo que harán en las próximas 48 horas, estoy observando esto muy de cerca", ha dicho Trump en el mensaje, en el que ha insistido en la necesidad de que se proceda al desarme de Hamás.
Hamás vincula su posible desarme a la retirada de Israel
En este sentido, Hamás ha afirmado que no tiene objeción alguna a que una figura nacional residente en Gaza gestione la Franja, y ha enfatizado la posibilidad de un desarme siempre que la ocupación militar israelí de los territorios palestinos termine.
"Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión, y si la ocupación termina, estas armas volverán al Estado", ha indicado, insistiendo en que este punto se está negociando con las facciones y los mediadores, y "el acuerdo aún está en sus primeras etapas".
Al Hayya ha añadido que Hamás está interesado en celebrar elecciones como un paso hacia la reconciliación nacional, y que acepta "las fuerzas de la ONU" como fuerza de separación y vigilancia fronteriza, y para supervisar el alto el fuego en Gaza.
Además, el líder ha mencionado que el grupo palestino sigue preocupado por la situación humanitaria en la Franja y ha acusado a Israel de seguir "obstruyendo la entrada de ayuda a Gaza" como si continuara la guerra. En este sentido, ha pedido ayuda a los mediadores: "Gaza necesita 6.000 camiones de ayuda al día, no solo 600. La cuestión humanitaria nos preocupa a nosotros y a la opinión pública, y pone en peligro el acuerdo", ha declarado.