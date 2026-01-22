Israel mata a cuatro palestinos en Gaza mientras Trump oficializa su Junta de Paz en Davos

El Ejército israelí ha matado este jueves a cuatro palestinos en un ataque con tanque en la zona de Al Zeitoun, un barrio ubicado en la parte sureste de la ciudad de Gaza, según han confirmado a EFE fuentes médicas del Hospital Al Shifa, al que llegaron los cuerpos. El ataque se ha producido en terreno no controlado por Israel, más allá de la 'línea amarilla', la divisoria donde las tropas israelíes debían asentarse en su retirada parcial de la Franja tras el alto el fuego rubricado el pasado 10 de octubre, han detallado desde el mismo centro médico Al Shifa.

"Se trata de cuatro personas de entre cuarenta y cincuenta años, dos de ellos pertenecían a la misma familia. Murieron como consecuencia del ataque de un tanque israelí", han añadido las fuentes médicas. Israel continúa así su ofensiva en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego, y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha oficializado hoy mismo en Davos (Suiza) su Junta de Paz, en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno.

"El mundo es más rico, seguro y pacífico" que hace un año, justo cuando él ha asumido su segundo mandato, ha presumido Trump. El mandatario estadounidense ha firmado así el acta de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

Además, el administrador recién nombrado del territorio palestino, en el lanzamiento de la Junta de Paz del presidente Trump, ha anunciado la apertura del cruce fronterizo de Ráfah entre Egipto y la Franja de Gaza en ambas direcciones la próxima semana. "Me complace anunciar que el cruce de Rafah se abrirá la próxima semana en ambas direcciones", ha dicho Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

La reapertura del cruce forma parte del plan de tregua en Gaza anunciado por Trump en octubre, pero hasta ahora ha permanecido cerrado. "Para los palestinos de Gaza, Rafah es más que una puerta; es un salvavidas y un símbolo de oportunidad. Abrir Rafah significa que Gaza ya no está cerrada al futuro ni al mundo", ha dicho Shaath. Como parte del plan de tregua, Shaath fue nombrado jefe de un comité de 15 palestinos para supervisar la administración diaria de Gaza.

Putin dispuesto a apoyar la reconstrucción de Gaza Mientras, en Moscú, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha recibido al líder palestino, Mahmud Abás. Le ha asegurado que su país está dispuesto a destinar mil millones de dólares de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la iniciativa de la Junta de Paz de Trump para apoyar al pueblo palestino. "Quizás hayan oído que estamos dispuestos a asignar mil millones de dólares a este nuevo consejo de paz, principalmente para apoyar al pueblo palestino. Estos fondos se utilizarán para la reconstrucción de la Franja de Gaza y, en general, para resolver la cuestión palestina. Pero, como ya he mencionado, esto provendrá de fondos congelados en Estados Unidos durante la administración anterior. Creo que es totalmente posible", ha dicho Putin a Abás. El presidente ruso ha mencionado que el uso de los activos rusos congelados para la Junta de Paz ya se ha discutido con representantes de la administración estadounidense.