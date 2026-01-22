Israel mata a cuatro palestinos en Gaza mientras Trump oficializa su Junta de Paz en Davos
- El cruce de Ráfah se abrirá "en ambas direcciones" la próxima semana, dice el administrador de Gaza
- Más de 466 gazatíes han muerto desde que el alto el fuego entró en vigor el pasado 10 de octubre de 2025
El Ejército israelí ha matado este jueves a cuatro palestinos en un ataque con tanque en la zona de Al Zeitoun, un barrio ubicado en la parte sureste de la ciudad de Gaza, según han confirmado a EFE fuentes médicas del Hospital Al Shifa, al que llegaron los cuerpos. El ataque se ha producido en terreno no controlado por Israel, más allá de la 'línea amarilla', la divisoria donde las tropas israelíes debían asentarse en su retirada parcial de la Franja tras el alto el fuego rubricado el pasado 10 de octubre, han detallado desde el mismo centro médico Al Shifa.
"Se trata de cuatro personas de entre cuarenta y cincuenta años, dos de ellos pertenecían a la misma familia. Murieron como consecuencia del ataque de un tanque israelí", han añadido las fuentes médicas. Israel continúa así su ofensiva en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego, y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha oficializado hoy mismo en Davos (Suiza) su Junta de Paz, en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno.
"El mundo es más rico, seguro y pacífico" que hace un año, justo cuando él ha asumido su segundo mandato, ha presumido Trump. El mandatario estadounidense ha firmado así el acta de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.
Además, el administrador recién nombrado del territorio palestino, en el lanzamiento de la Junta de Paz del presidente Trump, ha anunciado la apertura del cruce fronterizo de Ráfah entre Egipto y la Franja de Gaza en ambas direcciones la próxima semana. "Me complace anunciar que el cruce de Rafah se abrirá la próxima semana en ambas direcciones", ha dicho Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
La reapertura del cruce forma parte del plan de tregua en Gaza anunciado por Trump en octubre, pero hasta ahora ha permanecido cerrado. "Para los palestinos de Gaza, Rafah es más que una puerta; es un salvavidas y un símbolo de oportunidad. Abrir Rafah significa que Gaza ya no está cerrada al futuro ni al mundo", ha dicho Shaath. Como parte del plan de tregua, Shaath fue nombrado jefe de un comité de 15 palestinos para supervisar la administración diaria de Gaza.
Putin dispuesto a apoyar la reconstrucción de Gaza
Mientras, en Moscú, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha recibido al líder palestino, Mahmud Abás. Le ha asegurado que su país está dispuesto a destinar mil millones de dólares de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la iniciativa de la Junta de Paz de Trump para apoyar al pueblo palestino.
"Quizás hayan oído que estamos dispuestos a asignar mil millones de dólares a este nuevo consejo de paz, principalmente para apoyar al pueblo palestino. Estos fondos se utilizarán para la reconstrucción de la Franja de Gaza y, en general, para resolver la cuestión palestina. Pero, como ya he mencionado, esto provendrá de fondos congelados en Estados Unidos durante la administración anterior. Creo que es totalmente posible", ha dicho Putin a Abás.
El presidente ruso ha mencionado que el uso de los activos rusos congelados para la Junta de Paz ya se ha discutido con representantes de la administración estadounidense.
Más de 466 gazatíes han muerto desde el comienzo de la tregua
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó ayer la oferta de Trump para unirse a la Junta de Paz, después de que este lo invitara a formar parte del organismo que supervisará el desarrollo del alto el fuego en una Gaza donde no han cesado los ataques israelíes diarios.
Cuando palestinos se acercan a la 'línea amarilla', donde se apostan las tropas y que no está delimitada en su totalidad, pero que en algunas zonas mantiene bloques amarillos cada 200 metros, suelen recibir disparos del Ejército israelí, que automáticamente los considera una amenaza.
Según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, más de 466 gazatíes han muerto solo desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre de 2025, los cuales forman parte de los más de 71.500 fallecidos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En este recuento no se incluyen los cuatro gazatíes asesinados este jueves y tampoco los once, entre ellos tres fotoperiodistas, que murieron este miércoles por fuego israelí en diversos ataques a lo largo de la Franja de Gaza. En el corredor de Netzarim, cerca del Hospital Turco, un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, en el que viajaban tres fotoperiodistas, fue bombardeado ayer por drones israelíes.
Los fotoperiodistas asesinados respondían a los nombres de Mohammad Salah Qashta, Anas Ghanem y Abdul Raouf Samir Shaat. Este último, cuya boda se celebró apenas la semana pasada, había colaborado con la agencia francesa de noticias AFP. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) exigió una "investigación transparente" tras la muerte de los tres periodistas, señalando que Israel "posee tecnología avanzada capaz de identificar a sus objetivos", y tiene la "obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los periodistas".