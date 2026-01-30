Israel anuncia que el paso de Ráfah entre Gaza y Egipto reabrirá el próximo domingo

Israel abriría el próximo domingo el paso de Ráfah, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, y que actualmente está bajo su control. Así lo ha anunciado el COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que coordina la administración de los territorios palestinos ocupados.

El paso se abrirá en ambos sentidos, tanto para la entrada como para la salida de personas en la Franja. Las salidas serán autorizadas en coordinación con Egipto, tras un registro de seguridad llevado a cabo por los israelíes bajo supervisión de la misión de asistencia de la Unión Europea en el cruce (EUBAM Rafah), informa el COGAT en un comunicado al que ha tenido acceso RTVE.es

En cambio, la entrada desde Egipto a Gaza solo estará permitida para residentes que dejarón la Franja desde el inicio de la masacre israelí, el 7 de octubre de 2023, y solo después de que Israel lo autorice tras un análisis de seguridad. Además de la identificación y el registro inicial en el mismo cruce llevado a cabo por la EUBAM, soldados israelíes llevarán a cabo otro control en un "corredor" designado para ello, en un área bajo control militar.

Las facilidades para la salida y las dificultades para la entrada hacen temer a las organizaciones humanitarias que trabajan en la Franja que Israel pretenda vaciar el enclave. Miembros del Gobierno israelí han declarado en varias ocasiones que el objetivo es ocupar permanentemente el enclave, y en septiembre de 2025 la ONU advirtió de que Israel tiene como objetivo que en el territorio palestino se instale una población mayoritariamente judía.

El lado palestino del cruce fronterizo de Ráfah, en el sur de la Franja, ha estado bajo control militar israelí desde mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado, recuerda Efe.

Ráfah es un cruce vital para la entrada de mercancías y ayuda humanitaria en Gaza. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que más de 16.500 enfermos y heridos necesitan salir de Gaza para recibir atención médica urgente.

El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó el sur de Israel, matando a 1.200 personas. La masacre israelí posterior se ha cobrado la vida de 71.665, personas de las cuales 500 han sido asesinadas durante la tregua. La Corte Internacional de Justicia, la máxima instancia judicial de la ONU, investiga actualmente si las acciones de Israel constituyen un crimen de genocidio.