Paloma del Río, “la voz” de los Juegos Olímpicos que cuidaba a los deportistas, en 'En Primicia’

Cuando apenas había mujeres en el periodismo deportivo, ella tenía claro que su sitio estaba allí. La invitada de esta semana de En Primicia es una de las voces más reconocidas del deporte. “Una gimnasta con vaqueros”, como le apoda su compañera en sus primeros años de profesión, Olga Viza. Y, sin embargo, tardó en darse cuenta de cuál era su propósito. Fue trabajando de auxiliar en la UCI de la Clínica Ruber cuando se sacó la carrera de periodismo: “Un día, estando ya en quinto, vi un cartel que ponía "prácticas en RTVE"... El 1 de julio del 86 llegué como todos los pardillos, jovencitos, atemorizados”.

Paloma del Río cuenta que llegó a una redacción muy masculinizada “y un poco machista” y con la sensación de que le miraban como invasora solo por ser mujer. Tampoco se olvida de la agresión sexual por parte de uno de sus compañeros veteranos cuando era solo una becaria y cómo, lejos de arrugarse, le plantó cara.

Lara Siscar junto a Paloma del Río en un centro de alto rendimiento RTVE Play

Su primer baile en pantalla Septiembre del 86. “Tú, caliente que sales”. Así recuerda Paloma del Río la primera vez que salió en pantalla. Era una más entre las becarias que ese año se formaban en Torrespaña dentro de los servicios informativos. Según recuerda, “alguien debió de faltar”, así que le pidieron que presentara la sección de deportes, lo que le cogió por sorpresa. “Creo que le encargué a alguna de mis hermanas que me trajera ropa”. La emoción todavía está muy presente en la familia, especialmente en Mar, su hermana: “Se me llenan los ojos (de lágrimas) solo de pensarlo”.

Dedicada a los deportes minoritarios En un mundo en el que el fútbol reina, como recuerda en el episodio el periodista de Manolo Lama, Paloma del Río ha intentado que esa minoría fuera la menor posible. Para la gimnasta Almudena Cid, Paloma “ha sido parte activa de ese movimiento, y de darle lugar a lo que no se le da. A deportes minoritarios, a la mujer en el deporte…”. Durante el episodio, la periodista deportiva cuenta cómo tuvo que aprender sobre deportes “de los que no tenía ni idea, del lenguaje, de la técnica…” y cómo tuvo que ponerse a estudiar mucho: “He tenido que hacer los cursos de jueces de gimnasia para poder explicarle a la gente con un lenguaje comprensible lo que estaban viendo”. Paloma del Río, la voz del deporte minoritario RTVE Play

La voz de los Juegos Olímpicos Si hay algo por lo que se le reconoce, es por narrar cada cuatro años la cita deportiva por excelencia (los Juegos Olímpicos), a la que no falta desde Seúl 88. Allí, recuerda que llegó a pedirle una entrada para la ceremonia inaugural al propio presidente del COE en aquel entonces, Carlos Ferrer, y que al rememorarlo todavía se ruboriza. Es solo una anécdota más de las miles que ha vivido en este evento mundial, su preferido, su vida... De hecho, lo lleva en el corazón en forma de medalla con los arcos olímpicos, esos que ha cubierto con la misma pasión y entrega. “Son 16 (juegos en total): 9 de verano y 7 de invierno”. Y con orgullo explica que se le cae alguna lágrima cada vez que suena el himno olímpico, sin excepción. Algunas anécdotas, cuenta, no son tan agradables. Como la vivida en un hotel, en el que presenció los abusos a la delegación de Bulgaria y donde vio “cómo la entrenadora encerraba a las gimnastas en sus habitaciones para que no salieran a comer”. Pero uno de sus grandes recuerdos lo tuvo el día que 'colgó el micro'. Durante la retransmisión de una competición en Valencia, el pabellón entero comenzó a corear su nombre.