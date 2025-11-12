Lucía Méndez reflexiona sobre periodismo, poder y despoblación en su entrevista con Lara Siscar

Lucía Méndez es la invitada de esta semana de Lara Siscar en su programa de entrevistas En Primicia. Durante el encuentro, hace un repaso de su carrera y de su vida que, como reconoce, son dos caminos demasiado entrelazados. "Igual no debí volcarme con tanta intensidad en algo que, al fin y al cabo, era solo un trabajo", confiesa en un momento de la conversación, cuando sus dos hijos recuerdan sus ausencias en su niñez por los particulares horarios de trabajo en los periódicos.

Aunque este es prácticamente la única pega que le pone a una profesión a la que se refiere con pasión a lo largo de toda la entrevista. También recuerda su llegada a Madrid y cómo se abrió paso en una ciudad y una profesión en la que no la conocía nadie. Y ahí llegan dos de los hitos más importantes de su carrera: el momento en el que conoce al que será su director durante más años, Pedro J. Ramírez; y la fundación del periódico El Mundo, "una de las experiencias más fascinantes que puede tener un periodista", dice sobre el proceso de poner en marcha un diario. En conversación con Pedro J. Ramírez, confiesan que han pasado más tiempo juntos que con sus familias.

Periodismo y poder Su paso por la secretaria de Estado de Comunicación en el primer Gobierno de José María Aznar también ocupa una parte de la conversación. Una etapa amarga, según confiesa, en la que se dio cuenta de que no estaba en el sitio que le correspondía. Una de sus amigas y colegas que interviene en el programa, la cronista parlamentaria Magis Iglesias, recuerda los consejos que le dio cuando Méndez le consulto qué hacer. "Ten cuidado, vas a tener que hacer algo diferente", le advirtió Iglesias, que confiesa en la entrevista que entendía que ese paso fue un error. Lucía Méndez, en un momento de su conversación con Lara Siscar RTVE Méndez también explica cómo dejó La Moncloa tras un periodo de reflexión y volvió a la redacción de El Mundo, un lugar que confiesa que echó mucho de menos en su etapa de dos años en el Gobierno. "Si tú has ejercido lejos de la trinchera e intentando huir del sectarismo, por qué no vas a poder volver tu medio de comunicación", explica sobre su vuelta a un medio, tras haber estado integrada en el Ejecutivo. Pero además de periodismo, Lucía Méndez habla de despoblación y justicia social, y lo hace desde su pueblo Palacios de Sanabria, en Zamora. Desde sus calles reflexiona y afirma que le produce "mucha tristeza que ahora mismo la prosperidad de una persona la marca el sitio donde nace". También se pregunta por qué "la educación pública no es ahora el ascensor social que fue" en su generación.