España sella su clasificación para el Mundial, pero Turquía frena su inercia ganadora en Sevilla
- La selección de Luis de la Fuente no ha podido pasar del empate (2-2) en el último partido de clasificación
- Oyarzábal anotó el tanto del empate tras los goles de Gül y Ozcan que dieron la vuelta al inicial de Dani Olmo
La Selección española ha sellado la clasificación para el Mundial 2026 con un empate ante Turquía en Sevilla (2-2), resultado que le permite acabar como líder del Grupo E con 16 puntos, dos más que un rival que le hizo pasar un mal trago en La Cartuja, y ante el que perdió la imbatibilidad de su portería encajando los dos únicos tantos de los seis partidos disputados, a pesar de la gran actuación de Unai Simón.
Con una nueva piel y el susto en el cuerpo, España vuelve a una gran cita internacional -no falla en Eurocopas y Mundiales desde 1992-, tras tumbar a una Turquía sin muchos titulares y con más dificultades de las previstas en un partido donde los turcos lograron remontaron el tanto inicial de Dani Olmo antes de que Mikel Oyarzábal estableciera la igualada.
Los tantos de Deniz Gül y Salih Ozcan en la segunda mitad metieron el susto en el cuerpo a una España que no pudo rubricar con victoria su clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano, pero que, al menos, elevó la racha de partidos invictos a 31 partidos.
Traca final con sensación agridulce
Lo que comenzó con un aviso de fiesta en una Cartuja a medio gas con el gol de Dani Olmo en el tercer minuto tras un fallido de Fabián Ruiz después de un pase de Marc Cucurella desde la banda izquierda, finalizó con un empate que deja con un sabor agridulce una fase de clasificación brillante.
Pudo aumentar la renta Mikel Oyarzábal antes de la primera media hora tras un fallo de Merih Demiral en el despeje, quien corrigió su error tras el pase del donostiarra ante Dani Olmo, quien firmó la delicatessen de la noche en una doble acción que encontró la respuesta de Altay Bayindir, en la primera con un control orientado de tacón y un posterior disparo a puerta, y en la segunda con un misil que volvió a encontrar la respuesta del meta turco.
Sin la presión de otros encuentros por parte de España, Turquía aprovechó la única oportunidad de la primera parte con el gol de Deniz Gül, tras aprovechar un balón suelto a la salida de un córner botado por Orkun Kökçü, tanto que les dio alas de cara a la segunda parte donde lograron dar la vuelta al marcador.
Un disparo lejano de Salih Ozcan en el minuto 54 superó a Unai Simón, quien antes había desbaratado la espectacular chilena de Baris Yilmaz, y cuando peor lo estaba pasando el equipo de Luis de la Fuente, apareció Mikel Oyarzábal para anotar la igualada en el 62’ tras un rechace de Demiral a disparo de Yeremy Pino.
Pudo, sin embargo, llevarse la victoria España con un arreón final donde Alex Baena y Samu Omorodion rozaron el gol de la victoria en un tramo final donde Turquía jugó con diez futbolistas, equipo que buscará acceder a la cita mundialista en el playoff del próximo mes de marzo.