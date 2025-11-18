España sella su clasificación para el Mundial, pero Turquía frena su inercia ganadora en Sevilla

La Selección española ha sellado la clasificación para el Mundial 2026 con un empate ante Turquía en Sevilla (2-2), resultado que le permite acabar como líder del Grupo E con 16 puntos, dos más que un rival que le hizo pasar un mal trago en La Cartuja, y ante el que perdió la imbatibilidad de su portería encajando los dos únicos tantos de los seis partidos disputados, a pesar de la gran actuación de Unai Simón.

Con una nueva piel y el susto en el cuerpo, España vuelve a una gran cita internacional -no falla en Eurocopas y Mundiales desde 1992-, tras tumbar a una Turquía sin muchos titulares y con más dificultades de las previstas en un partido donde los turcos lograron remontaron el tanto inicial de Dani Olmo antes de que Mikel Oyarzábal estableciera la igualada.

Los tantos de Deniz Gül y Salih Ozcan en la segunda mitad metieron el susto en el cuerpo a una España que no pudo rubricar con victoria su clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano, pero que, al menos, elevó la racha de partidos invictos a 31 partidos.