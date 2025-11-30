Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 1 de diciembre de 2025
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte ahora que llega el frío. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, natación y hasta esquí de montaña desde el lunes 1 al domingo 7 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana, con gran protagonismo de las mujeres, la participación de España en los Mundiales femeninos de fútbol sala y balonmano, el Campeonato de Europa de natación en piscina corta, la Maratón de Valencia y la vuelta de la final de la Nations League femenina entre España y Alemania, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 1 de diciembre
- 13:30 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Cuartos de final: España - Marruecos
- hora a confirmar. Fútbol. Rueda de prensa de Sonia Bermúdez, seleccionadora absoluta femenina
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Japón - Croacia
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Noruega - Angola
Martes 2 de diciembre
- 09:45 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
- horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
- 18:30 horas. Fútbol. Final vuelta UEFA Nations League femenina: España - Alemania (locución en castellano)
- 18:30 hores. Futbol. Final tornada UEFA Nations League femenina: Espanya - Alemanya (locució en català)
- 18:30 horas. Fútbol. Final volta UEFA Nations League feminina: España - Alemaña (locución en galego)
- 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
- 21:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Liga y Copa del Rey
Miércoles 3 de diciembre
- 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
- horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
- 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
- 19:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa: Perfumerías Avenida - Valencia Basket
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Segunda ronda: Torrent - Real Betis
- 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Liga y Copa del Rey
Jueves 4 de diciembre
- 09:50 horas. JJOO de invierno Milán Cortina 2026. Ceremonia de entrega de la antorcha olímpica desde Atenas
- 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
- horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
- 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Segunda ronda: UE Sant Andreu - Celta de Vigo
- 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Liga y Copa del Rey
Viernes 5 de diciembre
- 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
- 11:00 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Semifinal 1: equipos por determinar
- 13:30 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Semifinal 2: equipos por determinar
- horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
- 18:00 horas. Fútbol. Programa. Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
- 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
- 20:30 horas. Baloncesto. Liga U-22. Jornada 9: Joventut Badalona - Casademont Zaragoza
Sábado 6 de diciembre
- 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 9: Oxigen PHC Sant Cugat - Cerdanyola Club d'Hoquei
- 14:00 horas. Automovilismo. Fórmula E. Clasificatorias.
- horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
- 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
- 21:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo: Relevo mixto
- 22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 7 de diciembre
- 08:15 horas. Atletismo. Maratón de Valencia Trinidad Alfonso
- 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
- 10:00 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Partido por el tercer puesto: equipos por determinar
- 12:30 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Final: equipos por determinar
- 13:25 horas. Ciclocross. Copa del Mundo desde Sardegna, Italia
- horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
- 16:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Supercopa BSR España. Semifinal 1: Amiab Albacete - Bidaideak Bilbao
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 10: Baxi Ferrol - Lointek Gernika
- 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
- 19:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Supercopa BSR España. Semifinal 2: C.D. Ilunion - Amivel Reyes Gutiérrez
- 20:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo: Sprint
- 22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate