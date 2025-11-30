Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 1 de diciembre de 2025

Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 1 de diciembre de 2025
Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 1 de diciembre de 2025 RTVE Play
Fran Mena
Fran Mena

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte ahora que llega el frío. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, natación y hasta esquí de montaña desde el lunes 1 al domingo 7 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana, con gran protagonismo de las mujeres, la participación de España en los Mundiales femeninos de fútbol sala y balonmano, el Campeonato de Europa de natación en piscina corta, la Maratón de Valencia y la vuelta de la final de la Nations League femenina entre España y Alemania, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 1 de diciembre

  • 13:30 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Cuartos de final: España - Marruecos
  • hora a confirmar. Fútbol. Rueda de prensa de Sonia Bermúdez, seleccionadora absoluta femenina
  • 18:00 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Japón - Croacia
  • 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Noruega - Angola

Martes 2 de diciembre

  • 09:45 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
  • horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
  • 18:30 horas. Fútbol. Final vuelta UEFA Nations League femenina: España - Alemania (locución en castellano)
  • 18:30 hores. Futbol. Final tornada UEFA Nations League femenina: Espanya - Alemanya (locució en català)
  • 18:30 horas. Fútbol. Final volta UEFA Nations League feminina: España - Alemaña (locución en galego)
  • 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
  • 21:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Liga y Copa del Rey

Miércoles 3 de diciembre

  • 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
  • horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
  • 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
  • 19:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa: Perfumerías Avenida - Valencia Basket
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Segunda ronda: Torrent - Real Betis
  • 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Liga y Copa del Rey

Jueves 4 de diciembre

  • 09:50 horas. JJOO de invierno Milán Cortina 2026. Ceremonia de entrega de la antorcha olímpica desde Atenas
  • 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
  • horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
  • 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Segunda ronda: UE Sant Andreu - Celta de Vigo
  • 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Liga y Copa del Rey

Viernes 5 de diciembre

  • 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
  • 11:00 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Semifinal 1: equipos por determinar
  • 13:30 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Semifinal 2: equipos por determinar
  • horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
  • 18:00 horas. Fútbol. Programa. Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
  • 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
  • 20:30 horas. Baloncesto. Liga U-22. Jornada 9: Joventut Badalona - Casademont Zaragoza

Sábado 6 de diciembre

  • 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
  • 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 9: Oxigen PHC Sant Cugat - Cerdanyola Club d'Hoquei
  • 14:00 horas. Automovilismo. Fórmula E. Clasificatorias.
  • horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
  • 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
  • 21:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo: Relevo mixto
  • 22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Domingo 7 de diciembre

  • 08:15 horas. Atletismo. Maratón de Valencia Trinidad Alfonso
  • 10:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión matinal
  • 10:00 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Partido por el tercer puesto: equipos por determinar
  • 12:30 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina. Final: equipos por determinar
  • 13:25 horas. Ciclocross. Copa del Mundo desde Sardegna, Italia
  • horario a definir. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: equipos a definir
  • 16:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Supercopa BSR España. Semifinal 1: Amiab Albacete - Bidaideak Bilbao
  • 18:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 10: Baxi Ferrol - Lointek Gernika
  • 19:00 horas. Natación. Campeonato de Europa, piscina corta. Sesión vespertina
  • 19:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Supercopa BSR España. Semifinal 2: C.D. Ilunion - Amivel Reyes Gutiérrez
  • 20:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo: Sprint
  • 22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Es noticia: