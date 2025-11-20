Hora y dónde ver gratis en TV los partidos de España en el Mundial femenino de fútbol sala

La selección española femenina de fútbol sala ha conseguido la clasificación para las semifinales del primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia, que se está disputando desde el 21 de noviembre en Filipinas.

La FIFA ha hecho justicia y ha organizado este evento de fútbol sala de naciones. Hasta ahora, los campeonatos continentales, como la Eurocopa, eran la mejor competición que una jugadora de fútbol sala podía soñar con disputar.

La selección española quedó encuadrada en el grupo B con Tailandia, Colombia y Canadá. El primer encuentro acabó en goleada para España con un claro 5-2 a Tailandia, selló la clasificación a la siguiente ronda con otra exhibición ante Colombia que finalizó con un 5-1 y se dio un festín antes Canadá con un 0-7. En el primer encuentro, la selección se tuvo que enfrentar a dos igualadas de las asiáticas, pero los trallazos de Laura Córdoba sentenciaron el partido. En el segundo, fue el doblete de Vane Sotelo lo más destacado de un duelo plácido que llegó a ir 5-0. El tercer partido de la fase de grupo tuvo siete goleadoras diferentes: Antia Pérez, Dany, Laura Córdoba, Ale de Paz, Ceci, Martita y Noelia.

En cuartos de final, fue Marruecos el que sufrió el talento español con un duro 6-1. La gran protagonista fue Irene Córdoba, que anotó un póker de goles, y completaron el set Irene Samper y Marta López-Pardo. Irene Córdoba se ha colocado pichichi del torneo con seis tantos, igualada con la brasileña Emilly.

Convocatoria de España: Porteras: 1. Elena González (Poio Pescamar FS), 12. Cristina García (STV Roldán FSF) y Ari Pérez-Castilla (Arriva AD Alcorcón FSF) Cierres: 4. Laura Córdoba (Atlético Navalcarnero), 5. Cecilia Zarzuela, 2. Noelia Montoro (Poio Pescamar FS) Ala-Cierres: 7. Ale de Paz (Poio Pescamar FS) y 10. Antia Pérez (FSF Castro Bloque Cando) Alas: 8. Peque, 11. Irene Samper Melilla CD Torreblanca CF), 6. María Sanz (Atlético Navalcarnero), Laura Sánchez (Arriva AD Alcorcón FSF) y 13. Martita López (Atlético Navalcarnero) Pívots: 14 Irene Córdoba (Atlético Navalcarnero), 3. Dany Domingos (LBTL Alcantarilla) y 9. Vane Sotelo (Arriva AD Alcorcón FSF) Seleccionadora: Clàudia Pons