Hora y dónde ver gratis hoy en TV Alemania - España, ida de la final de la Nations League femenina

La selección española femenina de fútbol busca reeditar el título de la Nations League ante Alemania. La final será a doble partido y la ida se disputa hoy viernes en el Estadio Fritz Walter de Kaiserslautern. La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en la semifinal de la pasada Eurocopa 2025, cuando el gol de Aitana Bonmatí en la prórroga metía a España en la final (0-1).

La primera edición de la Nations League acabó con España levantando el trofeo en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. La selección, entonces dirigida pro Montse Tomé, venció con tantos de Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí, las mismas que se han disputado el último Balón de Oro.

España busca mantener el pleno con dos victorias en las dos únicas ediciones de este torneo. Para ello, deberá sacar un buen resultado de Alemania y refrendarlo en la vuelta en el Metropolitano el próximo martes. La selección llega a la final tras derrotar a Suecia en las semifinales por 4-0 y 0-1, con tres goles de Alexia Putellas y dos de Claudia Pina. Alemania dejó en el camino a Francia con un marcador más ajustado (1-0 y 2-2).

Con la delantera Alexandra Popp y la centrocampista Sara Däbrich ya fuera de la selección y la ausencia de Lena Oberdorf por lesión, el peso del juego de la selección alemana recaerá en la nueva generación que lideran Jule Brand y Klara Bühl.

Convocatoria de la seleccionadora Sonia Bermúdez: Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Eunate Astralaga (SD Eibar). Defensas: Irene Paredes (FC Barcelona), Mapi León (FC Barcelona), María Méndez (Real Madrid CF), Leila Ouahabi (Manchester City), Jana Fernández (London City Lionesses), Olga Carmona (PSG) y Ona Batlle (FC Barcelona). Centrocampistas: Alexia Putellas (FC Barcelona), Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Laia Aleixandri (FC Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Vicky López (FC Barcelona) y Clara Serrajordi (FC Barcelona). Delanteras: Mariona Caldentey (Arsenal FC), Eva Navarro (Real Madrid CF), Claudia Pina (FC Barcelona), Esther González (Gotham FC), Alba Redondo (Real Madrid CF), Carmen Martín-Prieto (SL Benfica), Athenea del Castillo (Real Madrid CF), Jenni Hermoso (Tigres UANL) y Edna Imade (Real Sociedad).