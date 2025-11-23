Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 24 de noviembre de 2025
RTVE Play sigue con su oferta otoñal con el mejor deporte. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, golf, balonmano y baloncesto desde el lunes 23 al domingo 30 de noviembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la participación de España en los Mundiales femeninos de fútbol sala y balonmano y la ida de la final de la Nations League femenina entre Alemania y España, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 24 de noviembre
- 18:40 horas. Programa. Objetivo Los Ángeles
Martes 25 de noviembre
- 13:30 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina: España - Colombia
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Miércoles 26 de noviembre
- 10:15 horas. Olimpismo. Encendido de la llama olímpica desde Olimpia, Grecia.
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: España - Paraguay
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Montenegro - Islas Feroe
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Jueves 27 de noviembre
- hora por determinar. Festivales deportivos. Gala del deporte militar
- 14:00 horas. Golf. Open de España femenino
- 18:30 horas. Baloncesto. Clasificación Campeonato del Mundo masculino: Dinamarca - España
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Noruega - Corea del Sur
Viernes 28 de noviembre
- 13:30 horas. Fútbol sala. Copa Mundial femenina: Canadá - España
- 14:00 horas. Golf. Open de España femenino
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga U 22. Jornada 8: Real Madrid - Barça Atlètic
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Paraguay - Montenegro
- 20:30 horas. Fútbol. Final ida UEFA Nations League femenina: Alemania - España
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: España - Islas Feroe
Sábado 29 de noviembre
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 9
- 14:00 horas. Golf. Open de España femenino
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 5: BSR Vistazul - Rehatrans Getafe
- 17:00 horas. Judo. Campeonato de España
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Croacia - Dinamarca
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 30 de noviembre
- 11:00 horas. Pickleball. Circuito Nacional 'Gran Canaria Open'
- 11:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa: Hozono Global Jairis - Perfumerías Avenida
- 13:00 horas. Golf. Open de España femenino
- 13:30 horas. Atletismo. Ciclocross Copa del Mundo
- 15:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Islas Feroe - Paraguay
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino: Montenegro - España
- 19:45 horas. Baloncesto. Clasificación Campeonato del Mundo masculino: España - Georgia
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate