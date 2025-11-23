Avance semanal de 'La Promesa' del 24 al 28 de noviembre: Curro y Lorenzo, la venganza más esperada

El plan de Leocadia para evitar que su hija se casara con Lorenzo no ha salido como esperaba… El capitán de la Mata conocía perfectamente el plan de Figueroa y ha logrado paralizarlo. ¿De qué forma? Anunciando públicamente su compromiso con Ángela… Pero no es el único compromiso que hemos presenciado en La Promesa: Samuel está dispuesto a casarse con María y hacerse cargo de su hijo. ¡Una auténtica declaración de amor! Si quieres saber lo que va a pasar del 24 al 28 de noviembre aquí te dejamos el avance de los episodios 722 al 726.

Avance del capítulo 722 del lunes 24 de noviembre Decidido a conocer la implicación de Lisandro en la empresa de Don Luis, Manuel confronta a Enora, quien niega saber nada y se distancia, afectada. Toño y Manuel deciden esperar antes de actuar y averiguar si dice la verdad o miente. Simona y Candela intentan reconciliar a Enora y a Toño, sin éxito. Martina se despide de Adriano, Ángela y Jacobo, pero antes de irse descubre que los niños tienen fiebre... Pía cuestiona la decisión de Samuel de dejar los hábitos por María Fernández, a quien también intenta hacerle ver la insensatez de la propuesta. Leocadia reprende a Teresa por un fallo doméstico que, realmente, era responsabilidad de Petra. La Promesa: Toño y Manuel deciden averiguar si Enora miente MARTA GARCIA COMPANY La polémica sobre Madame Cocotte continúa y Vera demuestra a Lope que su caída no ha ocurrido. Lorenzo lee en el periódico el anuncio público de su compromiso con Ángela quien, ante la presión de su madre y la marcha de Beltrán, no tiene más remedio que aceptar su destino. Lorenzo humilla a Curro y este lo persigue con una gran furia contenida… El lacayo está decidido: se vengará de todo el daño que le ha causado el capitán, ¡y de una forma totalmente inesperada!

Avance del capítulo 723 del martes 25 de noviembre Martina no se ha marchado… de momento. Decide posponer su viaje hasta que los bebés se recuperen. Manuel todavía no ha descubierto la verdad sobre don Lisandro y la empresa de don Luis y Enora sigue sin arrojar luz al asunto. El futuro de María Fernández junto a Samuel parece imposible: la conversación con Pía se materializa en un distanciamiento entre ellos. Madame Cocotte está lejos del fracaso: en cocinas son testigos de cómo su fama no para de crecer. ¿Cuál será el próximo paso? Mientras en palacio crece la sombra de la duda sobre la desaparición del capitán, Curro inicia su venganza: ¡tiene secuestrado a Lorenzo en la habitación secreta! La Promesa: Martina pospone su viaje MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 724 del miércoles 26 de noviembre Curro inicia la venganza que tanto tiempo lleva esperando: tiene secuestrado al capitán en la habitación secreta y lo acusa de asesinar a Jana, de volver loca a su madre Eugenia hasta conseguir que se suicidara y de utilizar a Ángela con el único propósito de hacerle sufrir. Decidido a hacer justicia y a forzar su confesión, Curro no duda en apuntar a Lorenzo con una pistola. El capitán, astuto, trata de confundir y ablandar el corazón de Curro, hablándole de su niñez y de su pasado en común. Afirma que hubo un tiempo en que su relación fue diferente. Su discurso termina haciendo mella en el muchacho. Sin embargo, Curro logra recomponerse, reafirmándose en su férreo compromiso de conocer la verdad… ¡Y no duda en utilizar los métodos que sean necesarios para ello! ¿Terminará cometiendo una locura? La Promesa: Curro secuestra a Lorenzo MARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 725 del jueves 27 de noviembre La familia Luján se mantiene totalmente ajena a lo ocurrido en la habitación secreta. En el hangar, Enora propone a Manuel investigar el origen de la relación de don Luis con don Lisandro. El heredero acepta solo si ella está dispuesta a investigar con Toño. La dentición de los bebés resulta más complicada de lo que parecía, pero sirve a Adriano y Martina para acortar distancias. En cambio, la joven y Jacobo siguen pasando momentos difíciles. Martina propone a su prometido volver a hablar de su relación cuando las aguas estén más calmadas... La voluntad de los señores de ordenar una receta de Madame Cocotte revoluciona las cocinas. Finalmente, María Fernández toma una decisión: ¡hablará con el padre del bebé que espera! La Promesa: María Fernández hablará con el padre del bebé que espera