Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 24 al 30 de noviembre
- Programas exclusivos y grandes películas, disfruta de la oferta de la plataforma
- Las mejores series, películas y documentales; gratis y en streaming, en RTVE Play
Arranca la última semana de noviembre y la programación de RTVE Play llega cargada de contenido exclusivo y algunos programas de estreno muy interesantes. También, como siempre, una selección de películas de gran nivel.
De lunes a jueves, Open Play vuelve una semana más con Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez. Programación exclusiva en directo que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el 'streaming'. También una cuidada selección de cine. Un adelanto: El sentido de la vida, la cuarta película de los Monty Phyton; Ellas hablan, un drama que narra la historia de un grupo de mujeres en una comunidad religiosa aislada y El amor de Andrea, una película española que cuenta la historia de una joven de 16 años que lucha por recuperar a su padre.
Nueva temporada de Está el horno para bollos (lunes 24 de noviembre)
Comenzamos por el lunes, cuando se estrena una nueva temporada de Está el horno para bollos, el videopodcast de Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral, un espacio con temas de interés para las mujeres lesbianas y bisexuales. En esta nueva temporada, la tercera, estarán como invitadas Alba Flores, Nagore Robles, Chelo García-Cortés o Ana Garriga.
Exceso de equipaje, estreno con Inés Hernand (miércoles 26 de noviembre)
El miércoles llega el estreno de la semana en la plataforma: Exceso de equipaje. Inés Hernand recibe a los concursantes de Hasta el fin del mundo en el plató de Open Play. Se trata de una quedada entre amigos para compartir las anécdotas de un viaje, Se descubrirán aspectos del programa presentado por Paula Vázquez que no tienen cabida en el programa principal. Un distendido 'detrás de las cámaras' donde engancharse aún más a esta apuesta por el entretenimiento de TVE, que invita a conocer además la cultura latinoamericana.
Literal: Programa 15 (jueves 27 de noviembre)
El jueves llega una de las apuestas más interesantes de RTVE Play: Literal, con el divulgador Emilio Doménech, conocido como Nanísimo. Es un espacio en el que se tratan temas que marcan la vida de millones de jóvenes hoy en día, como el precio de la vivienda, la salud mental, el auge del individualismo. Para ello Nanísmo, Albanta San Román y Alba Leiva se apoyan en datos contrastados, referencias culturales y testimonios personales.
Al cielo con ella: Programa 8 (domingo 30 de noviembre)
El domingo llega a RTVE Play una nueva entrega de Al cielo con ella, con Henar Álvarez, un rotundo éxito de la plataforma. Es un programa de entrevistas con el sello de su conductora: irreverente, incisivo, transgresor y reivindicativo. Por el plató de Al cielo con ella pasan invitados e invitadas populares que dan como resultado interesantes entrevistas, gracias al tono desenfadado y relajado de la conversación.
Canales temáticos
Además, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Cuéntame, sobre la mítica serie Cuéntame cómo pasó; RTVE La Promesa, dedicado a los episodios de la serie más exitosa de la tarde de La 1; RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión; y RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa.