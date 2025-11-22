'Cómo perder a un chico en 10 días', del icónico vestido de Kate Hudson al surrealista fichaje de Matthew McConaughey

Andie necesita que un hombre rompa con ella a los diez días de conocerse. Ben, que una mujer se enamore de él en el mismo tiempo. Son las apuestas que los personajes de Kate Hudson y Matthew McConaughey hacen por trabajo en Cómo perder a un chico en 10 días, una divertidísima comedia romántica con una pareja de química innegable, de esas que acabamos viendo una y otra vez en cuanto se presenta la ocasión.

RTVE Play la tiene gratis en su catálogo por tiempo limitado. ¿A qué estás esperando para reencontrarte con Andie y Ben en su carrera contrarreloj por enamorarse (y desenamorarse)? Por muchos planes que tengan y por mucho ascenso que esté en juego, Cupido tiene otros planes para ellos.

El rarísimo encuentro de Matthew McConaughey por el que aceptó Son muchas las comedias románticas basadas en libros. Cómo perder a un chico en 10 días también. Si Bridget Jones salió de las páginas de una novela y Cualquiera menos tú y 10 razones para odiarte se inspiraron en obras de Shakespeare, Cómo perder a un chico en 10 días toma como base un libro corto de humor con qué cosas hacer para -como dice el propio título- perder a un chico en 10 días. Es, básicamente, el artículo que Andie Anderson quería escribir en la película. En un principio iba a protagonizarla Gwyneth Paltrow, pero se salió del proyecto. La reemplazó Kate Hudson, que venía de actuar en Casi famosos. El fichaje de Matthew McConaughey fue más rocambolesco. Para empezar, no les convencía la diferencia de edad: Hudson tenía 23 años, McConaughey 33. Más años le sacaba a Hudson su propio marido por aquel entonces, el músico Chris Robinson, así que al final se lo propusieron al actor. McConaughey, sin embargo, no acababa de decidirse. Una noche, mientras paseaba por el famoso Sunset Boulevard, se topó con un vidente. De la nada, le leyó el futuro y le habló precisamente de ese proyecto que barajaba. Kate Hudson y Matthew McConaughey en 'Cómo perder a un chico en 10 días' "Hay una película que estás barajando ahora. Es una comedia romántica. Tienes que hacerla o será uno de los mayores arrepentimientos de tu vida. Va a ser divertidísimo, una experiencia increíble, y va a ganar un montón de dinero", le soltó. Dio en el clavo. McConaughey se llegó a plantear si lo habrían contratado desde la propia productora, pero le hizo decidirse. 20 años después le contó a Vanity Fair que se tomó más en serio la propuesta después de aquel extraño encuentro: "Creo incluso que acepté la oferta el día siguiente". Completan el reparto Bebe Neuwirth como la directora de la revista Composure, Lana Jong, y Kathryn Hahn y Annie Parisse como las mejores amigas y compañeras de trabajo de Andie, Michelle y Jeannie, llamadas así en honor a las autoras del libro que inspira la película, Michele Alexander y Jeannie Long.

¿Quién diseñó el icónico vestido de Kate Hudson? El despampanante vestido amarillo que lleva Kate Hudson en la fiesta de Cómo perder a un chico en 10 días es seguramente uno de los looks más replicados de la historia del cine. No es para menos. Lo firmó Carolina Herrera y contó con la colaboración de Karen Patch, la diseñadora de vestuario de la película, quien trabajó con el equipo de la marca para crear una pieza "atemporal, clásica", como diría Kate Hudson. Matthew McConaughey y Kate Hudson en 'Cómo perder a un chico en 10 días' Además, el diseño debía tener en cuenta la pieza central de aquel look: el colgante de Harry Winston, que contaba con el preciado diamante amarillo Isadora. La joya valía millones de dólares y debía estar protegida en todo momento, lo que obligó al equipo a tener seguridad de la propia casa de Harry Winston. El color del diamante hizo que el vestido también fuese amarillo. Su tono, su pronunciado escote a la espalda y la caída de la seda lo han convertido en un clásico.