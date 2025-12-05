Las 'joyas' y delicias de Alfonso Ussía: “Ser hijo de conde, ni te quita ni te pone”

Ha fallecido Alfonso Ussía: escritor, periodista o columnista, entre otras muchas facetas. En RTVE Play hemos recuperado algunos momentos audiovisuales de sus intervenciones en televisión. En 1985, el programa Estudio Abierto, presentado por José María Íñigo, rendía homenaje al dibujante Antonio Mingote.

Allí no faltaron rostros tan conocidos como José Luis López Vázquez, Florinda Chico o José Luis Coll; por supuesto, también asistió Alfonso Ussía. Ante una sala repleta, leyó unos versos que había escrito para el dibujante. Algunos de ellos, decían así: "Más señor, que el más señor / Más genial, que el más genial / Más cabal que el más cabal / Más que amigo, hermano fiel / Y a tu lado, el ideal de los ojos de Isabel". De hecho, cuando falleció Antonio Mingote en 2012, Ussía declaró que “se había ido su amigo del alma”

03.01 min Alfonso Ussía le dedica unos versos a su gran amigo Antonio Mingote

Hijo de condes Otro de estos documentos gráficos es la entrevista que Bibiana Fernández le hizo al periodista y escritor en 1987, en su programa Tarde. Aquí, Alfonso Ussía confesaba cómo le había afectado en su trayectoria ser hijo de los condes de los Gaitanes. “Ser hijo de conde, ni te pone, ni te quita”, y fue más allá: “es mucho más difícil llegar siendo hijo de, que sin serlo”. “No hay un poeta satírico de izquierdas o de derechas“ En este rato de charla, Ussía también se refería a la poesía satírica, un estilo que ayudó a recuperar y que siempre critica la corrupción del poder. “No hay un poeta satírico de izquierdas o de derechas; hay un poeta satírico que se cree defensor del pueblo, y que siempre critica la corrupción del poder, porque en España el poder siempre es corrupto”, aseguraba. Por aquel entonces, el escritor trabajaba con Luis del Olmo, haciendo el programa satírico Debate del Estado de la Nación con otros cómicos como Miguel Gila, José Luis Coll, Antonio Ozores o Antonio Mingote. Un proyecto con el que confesaba disfrutar y mucho: “Debería pagar yo por hacerlo, por lo bien que nos lo pasamos”. 07.07 min Alfonso Ussía, en una entrevista con Bibiana Fernández: "Ser hijo de conde, ni te quita ni te pone"