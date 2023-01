Una cuerda que se tensa hasta quebrarse. Un carro que, a fuerza de añadirle más peso, al final no puede avanzar. Las metáforas se suceden en Cataluña entre médicos y enfermeras, llamados este miércoles a la huelga. "Hasta aquí hemos llegado", afirma a RTVE.es un facultativo de Atención Primaria en Terrassa, tras relatar el estado "quemado" de sus compañeros y los problemas de organización que les impiden dar una asistencia médica de calidad. “Estamos agotadas”, repiten las enfermeras, mientras las doctoras de un hospital de referencia en Barcelona reclaman más recursos para poder atender a sus pacientes con el tiempo y el cuidado necesarios: “Esto es un colchón social, no podemos perderlo”. Todas ellas han colgado momentáneamente sus batas y pijamas para defender a la sanidad pública, porque —aseguran— está en juego la salud de todos.

Una saturación que "expulsa" a médicos y pacientes de la sanidad pública

La sobrecarga de trabajo en hospitales y centros de salud para el número de profesionales en la plantilla está en el centro de la huelga convocada por Metges de Catalunya (MC). Este sindicato, el mayoritario en la comunidad, ha cifrado el seguimiento en un 75% por la mañana, frente al 17,5% que afirma la Generalitat.

“¿Cómo podemos ser el médico que queremos ser si tenemos que visitar a 40 pacientes?, ¿cómo se puede escuchar de forma empática a 40 personas en un mismo día?”, se pregunta la doctora María Ángeles de Miquel, neurorradióloga especializada en el tratamiento de patologías de las arterias y venas del cerebro, en una conversación con otras tres médicas del Hospital de Bellvitge. Ella ha ido este miércoles a la huelga porque, aunque la saturación de las consultas no sea uno de sus problemas, considera ese tiempo de calidad imprescindible para una práctica más humana.

“Mi calidad asistencial no es la misma si llevo ocho o diez pacientes en planta, que si me metes 15. A cualquier médico se le empiezan a escapar cosas. Por ejemplo, ¿cuál de todos era el diabético?", cuenta a RTVE.es Helena Quesada, neuróloga y delegada de MC, quien precisa que, además, las habituales horas extras no se pagan. Porque además del problema deontológico, hay una reivindicación de condiciones laborales. La doctora Quesada, como otras dos compañeras, hablan de días en los que apenas pueden levantarse a orinar y terminan con un cansancio que marca su vida privada. La formación continua necesaria para su profesión, también recae en su tiempo libre.

Unas 9.000 personas se han concentrado este miércoles para reclamar una reducción de la carga de trabajo y una mejora retributiva de médicos y sanitarios EFE EFE/Toni Albir

Para ellas, la financiación actual no alcanza para proporcionar todos los medios materiales, informáticos y humanos necesarios. Eso al final dilata las listas de espera y “expulsa” del sistema público a los pacientes que puedan permitírselo, pero también a los médicos, hartos de trabajar “al límite”. “La gente se ve obligada a complementar su trabajo entre la pública y la privada. Y el pluriempleo va en contra de todos los que defendemos la sanidad pública que, por definición, es la equidad del acceso a la salud de todos los pacientes”, sostiene, por su parte, Herminia Torrado, especialista en medicina intensiva y también delegada del sindicato mayoritario.

En el corrillo, Torrado relata lo “agotadoras” que pueden llegar a ser las guardias de 24 horas en un hospital como Bellvitge. “Está fuera de la condición humana. A veces me he preguntado cómo lo hacía para tomar según qué decisiones a las 04:00 de la mañana cuando no podía ni conectar dos neuronas”, afirma, con dudas sobre si los 26 euros brutos que les pagan la hora están a la altura del esfuerzo.