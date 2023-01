Médicos y profesores salen a la calle este miércoles para reclamar mejores retribuciones y condiciones de trabajo en la primera gran jornada de huelga en Cataluña de este 2023, mientras que los taxistas protagonizan un parón de cuatro horas contra las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

En un momento en el que el Govern trata de cerrar un acuerdo con el PSC para disponer de presupuestos este 2023 y poder destinar más recursos a los servicios sociales, Cataluña vivirá una jornada de diversas protestas que, previsiblemente, se traducirá en problemas de circulación en Barcelona, aulas vacías y pacientes sin poder ser atendido.

El conseller de Salud, Manel Balcells, no ha logrado aún cerrar un acuerdo con el principal sindicato médico, Metges de Catalunya (MC), para desconvocar la huelga de facultativos de este miércoles y mañana jueves, aunque el diálogo sigue abierto de cara a poder replantear los paros parciales convocados para la próxima semana (1, 2 y 3 de febrero).

El principal escollo está en las mejoras retributivas, que dependen de unos presupuestos de la Generalitat aún no cerrados, y la sobrecarga de trabajo, ante lo que se mantienen las discrepancias sobre cómo solucionarlo.

Este miércoles será el primer día de la huelga del sindicato médico (la primera desde 2018 en la primaria y a nivel general hay que remontarse a los recortes del 2011), a la que están llamados a participar unos 25.000 facultativos, aunque este martes ya se celebró una primera jornada de paros únicamente convocada por un sindicato minoritario (Intersindical) y que tuvo poco seguimiento.

La movilización de los facultativos la ha aprovechado el principal sindicato de docentes, Ustec, para convocar su propia huelga los mismos días, con el fin de pedir más recursos para los centros escolares y "blindar" el mes de julio de vacaciones, después del malestar por el adelanto del inicio del curso escolar ya aplicado el pasado septiembre en Cataluña.

Las urgencias hospitalarias deberán funcionar con normalidad

Urgencias hospitalarias, ingresos, cirugías y tratamientos considerados inaplazables deberán funcionar con normalidad, mientras que, para las urgencias extrahospitalarias (las que atienden los ambulatorios), el Departamento de Trabajo de la Generalitat ha fijado unos servicios mínimos del 33% de la plantilla.

Para todos los servicios no urgentes, el decreto establece que funcionarán con el mismo régimen que un día festivo, lo que a efectos prácticos significa que en los centros de primaria no se garantizará la realización de pruebas diagnósticas o consultas, pues no se hacen en fin de semana.

En el caso de centros en los que la plantilla sea la misma que los días laborables que los festivos, el dispositivo mínimo será del 50%.

Para los centros educativos, la Generalitat ha decretado como servicios mínimos un miembro del equipo directivo en cada centro, un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y ESO, y del 50% de la plantilla de educación infantil de 0 a 3 años, en educación especial, extraescolares y comedor escolar.