La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha salido al paso este lunes de las denuncias de falta de médicos en España, especialmente, en medicina de familia, defendiendo que el Gobierno ha incrementado en un 40% la formación sanitaria especializada desde 2018. "Es importante que las comunidades autónomas también hagan el trabajo que tienen que hacer", ha afirmado en la rueda de prensa al término del Consejo Interterritorial, en referencia a sus competencias para "ofertar todas las plazas acreditadas" y brindar formación complementaria y prácticas a quienes han homologado sus títulos.

Mientras la Atención Primaria organiza protestas por las condiciones laborales y la sobrecarga en la Comunidad de Madrid, Cataluña o Cantabria, entre otras, Darias ha valorado el "esfuerzo" realizado desde el Sistema Nacional de Salud (SNS), también de las autonomías, aunque les ha llamado a ir más lejos. "Trazamos una hoja de ruta compartida, y todas y cada una de las medidas las hemos llevado a cabo", ha afirmado sobre los acuerdos de la Comisión de Recursos Humanos.

En la reunión este lunes con las comunidades autónomas, celebrada en Mérida, los consejeros de Sanidad y la ministra han podido profundizar en el estudio que analiza los retrasos en el diagnóstico y seguimiento del cáncer durante la pandemia, cuando se hicieron hasta un 23% menos de pruebas. También se han aprobado novedades en el calendario de vacunas, sobre todo las infantiles.

"Desde que el presidente Sánchez llegó a la Moncloa y con el esfuerzo también de las comunidades autónomas la formación sanitaria ha experimentado un crecimiento del 40% frente al periodo anterior, del 2012 al 2018, que se llegó a mínimos", ha comenzado la ministra sobre esas medidas acordadas y, según ha dicho, cumplidas. En cuanto a la formación sanitaria de medicina familiar y comunitaria en concreto, ha asegurado que las plazas se han aumentado en un 36% , aunque no suelen convocarse todas.

El PP pide un cambio de modelo y mil plazas más de Atención Primaria

Después de la reunión interterritorial celebrada en Mérida, el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ha recordado que este verano País Vasco, Cataluña y las comunidades gobernadas por el PP pidieron mil plazas adicionales de Atención Primaria al año, una petición que fue respaldada en el Congreso por diez partidos, aunque no ha encontrado respuesta.

Comesaña ha recalcado que es algo que ya demendaban los socialistas en 2018 y que en abril de ese año, cuando gobernaban los populares, se acordó el cambio del modelo de acreditación de las unidades docentes de medicina familia y comunitaria y del programa. Sin embargo, con la moción de censura se paralizó la reforma.

Asimismo, el consejero gallego ha criticado que la falta de médicos no se haya incluido en el orden del día, como pedían varias autonomías. La cuestión se ha tenido que abordar en el turno de ruegos y preguntas.

"La razón por la cual no ha ido en el orden del día es porque no hay acuerdos nuevos que tomar, estamos cumpliendo todas las medidas que hemos acordado", ha respondido Darias en la rueda de prensa. Seguidamente, la ministra ha hecho referencia a la carta que "cuatro consejeros del PP" le mandaron sobre este problema, a la que ella les respondió invitándoles a la Comisión de Recursos Humanos. Por las razones que sea no pudieron asistir", ha comentado. En aquella sesión, compareció junto al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien planteó también una "jubilación activa mejorada" para médicos de familia que la desearan.

Además, según la ministra, estas comunidades solo han planteado incorporar 18 plazas más de Atención Primaria para el próximo examen, algo que supondría "parar la convocatoria" y que, por lo tanto, no merece la pena.