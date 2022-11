La ola de protestas en defensa de la atención primaria se ha extendido a varias comunidades autónomas españolas. Este miércoles ha continuado la huelga de la sanidad madrileña que comenzó el 21 de noviembre, y se ha producido una nueva marcha convocada por el sindicato Amyts, el mayoritario entre los médicos madrileños. Por su parte, en Valencia también se ha celebrado una concentración en protesta por la "grave deficiencia" de facultativos en la región, mientras que en las principales ciudades gallegas se han convocado movilizaciones por este mismo motivo. Un conflicto sanitario que también está presente en Cataluña, Andalucía, Extremadura, Aragón o Navarra.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) respalda todas las movilizaciones convocadas y advierte que van a seguir propagándose al resto de comunidades si no se aplican "medidas urgentes que mitiguen el colapso". "Los problemas de la atención primaria están enquistados desde hace años, por lo que ha llegado un momento en el que se ha superado el límite de los profesionales", declara a RTVE.es su secretario general, Gabriel del Pozo.

"Desgraciadamente, llevamos viendo desde hace mucho tiempo que la sanidad se utiliza con fines políticos, puramente electorales, y solo preocupa cuando llega el momento de las elecciones", continúa Del Pozo, para quien "lo ideal sería que los políticos se pusieran las pilas e hiciesen un pacto de Estado en sanidad", como "base para empezar a trabajar". "No quiere decir que el pacto de Estado fuese la solución, pero ya sería un buen inicio, aunque no sirven las promesas y hay que ponerse en marcha ya mismo, porque si no, no vamos a ningún sitio", añade.

"No es cuestión de aplicar soluciones milagrosas en ningún lado, sino de ver lo que tenemos y cómo lo podemos establecer. Esto únicamente se consigue a base de diálogo, pero en aquellos sitios como la Comunidad de Madrid, donde la Administración se empeña en mantener una postura de fuerza, pues difícilmente se va a beneficiar nadie, ni la propia Comunidad de Madrid, ni los profesionales, ni desde luego los pacientes", valora el secretario general de CESM.

"El problema es generalizado" Por su parte, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) también cree que la atención primaria se encuentra "en una situación límite", y augura que las protestas van a ir a más, ya que "probablemente se contagiarán al resto de comunidades autónomas", debido a que "el problema es generalizado". "La atención primaria lleva muchísimos años con una infradotación presupuestaria clara, porque el dinero luce más en otros ámbitos, como los hospitales, y eso se une a que ha habido una mala planificación a futuro, en unas comunidades más que en otras, aunque en general en todas", expresa a RTVE.es Paula Chao, vicepresidenta de la semFYC, quien opina que "no se ha tenido en cuenta que de aquí a cinco años un 30% de la plantilla de médicos de familia se va a jubilar, ni el problema de la falta de pediatras y de enfermeras en atención primaria". "Es algo generalizado en toda España, aunque hay comunidades que se han puesto un poco las pilas y han empezado a aumentar su inversión, o a mejorar las condiciones de trabajo", agrega. Chao cree que "la solución pasa primero por dejar de utilizar la atención primaria con fines electoralistas", y por eso también pide "un gran pacto de Estado, y probablemente incluso una ley de atención primaria que salga del Congreso de los Diputados y que la blinde presupuestariamente y reconozca la importancia que tiene". Al mismo tiempo, reclama que se aligere la burocracia de los médicos de familia, "eliminando la carga de trabajo que no aporta valor sanitario al paciente". El Foro de Médicos de Atención Primaria, en el que entre otras muchas organizaciones están representadas CESM y semFYC, ha respaldado las protestas convocadas por los profesionales de atención primaria en todas las comunidades y ha pedido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades que tomen medidas para aliviar su situación. El Foro considera imprescindible garantizar la calidad asistencial en las consultas con agendas "de calidad y cupos bien dimensionados" que permitan absorber la demanda sin ocasionar sobrecarga en el sistema ni en los profesionales. "Es necesario terminar con las agendas infinitas que impiden dedicar más tiempo a los pacientes", subraya.