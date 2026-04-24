Más de 30 personas sobre el escenario y varias semanas de preparación: así se gestó "La Petanca del Año" de 'La Revuelta'

Una espectadora, que terminó participando en la gran velada sin desvelar su identidad, abordó a David Broncano mientras se encontraba en una cafetería junto a Leiva para hacerle una reclamación muy específica: que pusiera “la petanca en el lugar que merece”. Lo que pudo quedar en una de tantas anécdotas de La Revuelta sirvió como chispa para la creatividad de Jorge Ponce y el equipo del programa, que desarrollaron todo un evento para cumplir con el encargo: “La Petanca del Año”. Una competición por todo lo alto, con el humor por bandera, y que llevó semanas de preparación conceptual y técnica por parte de varios departamentos.

Un despliegue técnico, logístico y humano La celebración de una competición a la altura – o no – de las grandes citas deportivas del año requirió un importante esfuerzo de producción y preproducción. Desde la creación de un logo inspirado en el de la NBA hasta la coordinación de las más de 30 personas que pasaron por el escenario de La Revuelta, entre jugadores, figurantes, la banda Cervatana y el cuerpo de baile que le acompañó. Durante varios días, el equipo de edición elaboró la cabecera del especial empleando imágenes de archivo de RTVE, así como diversas piezas como la promoción o el anuncio ficticio de “Resbaloff”. 07.46 min La Revuelta | Show del descanso en LPA: Cervatana - “Cap. IV La Bomba”. El departamento de arte transformó el escenario en una pista de petanca de medidas adaptadas, y el equipo técnico llevó a cabo una instalación de iluminación y sonido con tres cámaras adicionales. Además, fue necesario habilitar varios espacios adicionales fuera del teatro para dar cobijo a todos los implicados en el programa especial, así como mantener un servicio de catering disponible tanto en los ensayos como a lo largo de la jornada de grabación, una semana antes de la emisión, para abastecer las necesidades del equipo, invitados y resto de participantes.