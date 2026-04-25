La investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón será los días 28 y 29 de abril

Las Cortes de Aragón celebrarán los próximos 28 y 29 de abril el debate de investidura del candidato a presidente del gobierno autonómico, el 'popular' Jorge Azcón.

La presidenta del Parlamento aragonés, María Navarro, ha informado la tarde de este viernes a la Mesa y la Junta de Portavoces del diseño previsto para el pleno de investidura, después de que PP y Vox alcanzaran un acuerdo de gobierno el pasado miércoles.

La mayoría absoluta del Parlamento aragonés se sitúa en 34 diputados, suma que ampliamente alcanzan los 26 del PP con los 14 de Vox.

La primera sesión del debate de investidura comenzará el martes 28 de abril a las 10:00 horas, con el discurso del candidato, que expondrá su programa político sin limitación de tiempo.

El pleno de investidura se reanudará el miércoles 29 de abril, también a las 10:00 horas, con la participación de los grupos parlamentarios, que debatirán con el candidato.

El debate lo abrirán las formaciones que no tienen intención de votar a favor de la investidura por orden de mayor a menor representación, es decir, PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe e IU, y posteriormente, será el turno de los grupos que anuncien su posición favorable a la investidura, en este caso en orden de menor a mayor, es decir, Vox y PP.

Una vez finalizadas las intervenciones tendrá lugar la votación, que será nominal. Para salir elegido en primera ronda Azcón necesitará la mayoría absoluta de la Cámara, algo que está garantizado con los votos de PP y Vox.