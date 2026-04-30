Montero pide "movilizarse" frente a los que "azuzan el odio" y "excluyen a una parte" de la sociedad

A ritmo de "Bienvenidos" de Miguel Ríos, María Jesús Montero ha arrancado su campaña electoral en un hotel de Granada acompañada por el propio cantante y decenas de militantes.

Para la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, los andaluces están ante una "encrucijada". "Algunos no tienen nada que ofrecer a la sociedad, no creen en aquello que iguala oportunidades por el hecho de ser personas. No se puede construir sociedades excluyendo a una parte de la sociedad que molesta para algunos. Esto es a lo que nos enfrentamos esta campaña", ha señalado Montero desde Granada en un discurso aludiendo a los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón guiados por el concepto de "prioridad nacional".

"La dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión, aunque aquí alguno azuza sentimientos de odio", ha criticado Montero apuntando a PP y Vox.

Montero pide "ilusión" para frenar el modelo de "privatización" del PP La exministra y exvicepresidenta del Gobierno ha pedido a sus votantes que se "movilicen" y se armen de "ilusión" para frenar el modelo de "privatización" que a su juicio representa el PP. "Este pueblo es listo e inteligente y sabe lo que le conviene, dónde se juega sus intereses y tiene que estar alerta a todo lo que está ocurriendo porque se está practicando una política privatizadora", ha señalado apuntando a la gestión del actual presidente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Según Montero, la sanidad pública, la educación o la dependencia están "asfixiadas" por Moreno Bonilla. "Andalucía nunca va a elegir entre lo peor y del todo peor. Andalucía apuesta por la esperanza y dignidad, por eso el PSOE es la única alternativa a esa política", ha proclamado entre los aplausos que se arrancaban en el público.