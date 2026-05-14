Montero (PSOE) ve el 17-M como un "referéndum": "Están en grave riesgo los servicios públicos en Andalucía"

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha insistido en una entrevista en La hora de la 1 que las elecciones del próximo 17 de mayo son un "referéndum" sobre la sanidad, la educación, la dependencia y el acceso a la vivienda. "Creo que en este momento están en grave riesgo los servicios públicos de mi comunidad autónoma", ha asegurado con contundencia.

Montero ha centrado parte de su intervención a desgranar los problemas que padece la sanidad en la región. "Lo más importante ahora son las listas de espera", y ha insistido en que su primera medida si conquista la Presidencia y el Palacio de San Telmo será la de eliminar la espera para ser atendido por un médico. En este sentido, ha recordado la crisis de los cribados de cáncer de mama, "la negligencia más grave que ha habido en el sistema sanitario", remarcando que este capítulo "pone de manifiesto que cuando no se llega a tiempo se puede convertir en fatal" una enfermedad.

La candidata del PSOE también ha explicado sus propuestas en materia de vivienda. Entre ellas, la previsión de construir 100.000 viviendas en las próximas dos legislaturas, y que de todas ellas 50.000 sean de alquiler asequible. Otra de las medidas que ofrece es la de facilitar el 20% de la entrada para poder acceder a una vivienda de compra y que se pueda devolver sin intereses.